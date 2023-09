Rund 700 Besucher verzeichnete das kleine, aber feine Musik-Literaturfestival KlangRede in Weyer bei der Premiere im letzten Jahr. 80 Prozent der Gäste kamen aus der Region, die neue Veranstaltungsreihe bereichert die Kulturszene vor Ort.

Und sei damit nicht vergleichbar mit anderen Festivals, die vordringlich die Städter zur kulturellen Sommerfrische aufs Land bringen, so Petra Hartlieb, die KlangRede gemeinsam mit ihrer Freundin Evelyn Schörkhofer initiiert hat, im VOLKSBLATT-Gespräch: „Wir wollen klein bleiben und kein abgehobenes Programm bieten. Die Leute vor Ort sollen etwas erleben. Ein Fest für alle.“ Ihr Engagement und das ihrer Freundin sieht sie als „totale Liebhaberei.“

Lesen Sie auch

Und weil dabei alles sehr persönlich zugeht, wachsen die Lokalen mit den „zuagroasten“ Künstlern und Besuchern immer mehr zusammen. Mit im Boot ist bei der zweiten Ausgabe, die von 6. bis 8. Oktober über die Bühne geht, wieder Pianist Paul Gulda.

„Es hat ihm letztes Jahr so gefallen und die Leute waren so begeistert von ihm, dass er jetzt fix mit im Team ist“, freut sich Hartlieb, ihres Zeichens Wiener Buchhändlerin und Autorin, die familiäre Wurzeln in Weyer hat und in der Kindheit hier viel Zeit verbracht hat. Evelyn Schörkhuber ist Sopranistin und stammt aus Weyer.

Erika Pluhar und Reinhard Kaiser-Mühlecker

Heuer finden sich auf der literarischen Bühne Erika Pluhar (6.10.) und Reinhard Kaiser-Mühlecker (7.10.) mit ihren aktuellen Werken „Gitti“ und „Wilderer“ zu Lesungen im Egererschloss in Weyer ein.

Musikalisch begleitet wird Pluhar von Paul Gulda und einem, von der Jeunesse — die als Veranstalter des Festivals fungiert — gefeaturten jungen Künstler, dem Akkordeonisten Bogdan Laketic. Das Trio SarahBernhardt umrahmt mit seinem neuen Album die Lesung des oö. Literaten Kaiser-Mühlecker. „Dabei treffen eine Geschichte aus Oberösterreich und junge Musiker aufeinander, die den Dialekt nicht scheuen“, so Hartlieb. Ein weiterer Programmpunkt am 8.10. bringt eine Verquickung von Alt und Neu: „David Kerber, junger Sänger von der Wiener Volksoper, kommt mit Robert Schumanns Liederzyklus ,Der Dichter Liebe´, neu dazugeschrieben wurden quasi weibliche Antworten.“

Hartlieb selbst bringt sich mit ihren Kinderbüchern (6.10.) ein. Wie auch im vergangenen Jahr lädt das Team zum Abschluss zu einer Familienwanderung, die von einem „Baum-Experten“, dem Vater von Evelyn Schörkhofer, mit viel Wissenswertem begleitet wird. Auch sonst sei die Bevölkerung von Weyer allzeit bereit, mit dabei zu sein, so Hartlieb: „Letztes Jahr hat der Briefträger die Tontechnik übernommen …“

Von Melanie Wagenhofer