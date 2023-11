Ein Festival, eine Kooperation und ein Solo …

Im Rahmen eines Festaktes am Montag in den Linzer Kammerspielen hat Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bühnenkunstpreise des Landes für die Spielzeit 2022/2023 verliehen.

Der mit 7500 Euro dotierte Bühnenkunstpreis 2022/23 ging an den Kulturverein kult:Mühlviertel für das Festival theaterzeit Freistadt, das heuer mit „Der verlorene Sohn“ das Publikum begeisterte. „Das Team der theaterzeit Freistadt präsentiert seit Jahren regelmäßig mit enormem künstlerischen Aufwand Produktionen, die komplett aus eigener Hand stammen“, so die Begründung der Jury, der auch das VOLKSBLATT angehört.

Diese hat die heuer erstmals bestehende Möglichkeit, gleich zwei Anerkennungspreise zu verleihen, genutzt: Einen der beiden mit 2700 Euro dotierten Anerkennungspreise erhielt die aus Linz stammende Schauspielerin Lisa Wildmann für „Angst“ nach Stefan Zweig (Festspiele Schloss Tillysburg), „ein blendendes Solo“, wie es in der Begründung heißt.

„Lisa Wildmann spricht sämtliche Figuren, dennoch ist stets klar, wer hier am Wort ist …. Ein herausragend intensives Theatererlebnis.“ Der zweite Anerkennungspreis ging an die Waldaistbühne für „Das Menschenmögliche“, eine, so die Jury, „herausragende theatrale Leistung der Gedenkkultur“.

Es geht um die Mühlviertler Hasenjagd, die Filmregisseur Andreas Gruber in seinem gleichnamigen Film aufgearbeitet hat. Nun hat er das Stück für die Inszenierung von Eva Stockinger geschrieben. Die Theatergruppe Tragwein und die Theaterrunde Gutau haben sich dafür zur Waldaistbühne zusammengetan und eine „großartige schauspielerische wie organisatorische Leistung“ abgeliefert, die 6000 Besucher angelockt hat.

„Mit der Verleihung des Bühnenkunstpreises würdigt OÖ die kreativ vielseitige und innovative Arbeit auf heimischen Bühnen“, so Stelzer. „Die Zuerkennung der Preise zeigt die hohe Qualität und künstlerische Kompetenz, die die darstellende Kunst in unserem Land ausmachen.“