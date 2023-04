Ein ganz persönlicher Blick …

... auf eine Baugrube und einen goldenen Arbeitsplatz im Musiktheater in Linz

Es war eine große Party. Zuerst im funkelnagelneuen Foyer des prächtigen Musiktheaters prominente Besucher wie Piotr Beczala oder Robert Menasse interviewen, dann mit Freunden vor dem imposanten Gebäude die fantastische Show von La Fura dels Baus genießen. Ein Tag, der Linz, den Linzerinnen und Linzern in Erinnerung bleiben wird. Am 11. April 2013 wurde die Idee eines Musiktheaters für Linz Wirklichkeit, das Haus am Volksgarten eröffnet. Der Weg war bekanntlich ein langer …

Ein „Wohnzimmer“ für die Linzer sollte es werde, betonte Architekt Terry Pawson von Beginn an. Es ist ein unübersehbares Wahrzeichen der Stadt geworden, weiß ragt es in den Himmel, wenn der blau ist, sieht es besonders schön aus.

Ich war dabei, als der erste Entwurf im Landhaus von LH ad. Josef Pühringer präsentiert wurde, ich war dabei, als auf dem riesigen Areal nichts anderes als eine überdimensionale Baugrube war, als die ersten Wände hochgezogen und die Dimensionen erahnbar wurden.

Das erste Mal die großzügigen Werkstätten sehen, den Fundus, der so viele Kostüme beheimatet, jedes könnte die Geschichte einer Inszenierung erzählen. Der erste Schritt auf die Bühne, auf der ein Flugzeug Platz finden würde. Mein Lieblingsraum war auf den ersten Blick der goldene Probenraum des Bruckner Orchesters — was für ein Arbeitsplatz!

Inzwischen sieht man erste Abnutzungsspuren, aber das ist gut so, denn so sieht ein Wohnzimmer aus, in dem Leute aus- und eingehen, ein Haus, das bewohnt ist, benutzt, bespielt — und auch von mir — immer wieder gerne besucht wird.

Von Mariella Moshammer