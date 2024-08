Ein gemütliches Sonntagsfest beim renovierten Sumerauerhof

Einer der imposantesten Vierkanter des Landes erstrahlt in neuem Glanz - Hoffest am 1. September

In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt hat das Land Oberösterreich die Fassade des Sumerauerhofes in St. Florian renoviert, einer der imposantesten und weitgehend im Original erhaltenen Vierkanter des Landes erstrahlt in neuem Glanz.

Die gelungene Renovierung des historisch wertvollen Bestandes ist Anlass für ein Hoffest am Sonntag, 1. September, ab 10.30 Uhr. Neben dem Gedankenaustausch mit den beteiligten Fachleuten gibt es ab 11 Uhr ein umfangreiches Führungs- und Besichtigungsprogramm: Über die Greifvögel und die Eulenauswilderung oder den Lebensraum Streuobstwiese bis hin zur Information über den Renovierungsfortgang und Einblicke in das Thema bemalte Möbel reicht die Palette.

Der Eintritt ist frei, für Kulinarik und musikalische Begleitung durch das Brassquartett Edelmetall ist auch gesorgt.