Ein genussreicher Kammermusik-Nachmittag

Wenn es so sensationell weitergeht — wie bereits im Jänner in der OÖ. Landesbibliothek —, darf man sich auf die Konzertreihe „Mosaik“ aus dem Ensemble des Bruckner Orchesters Linz (BOL) weiterhin freuen. Da spielen in Vertretung aller Mitglieder des Klangkörpers auf höchstem Niveau Kammermusik und erfüllen mit Topleistungen die an diese intime Sparte gestellten Ansprüche. Da wäre primär die zu erreichende Homogenität der Stimmen, die sich eben mosaikartig verbinden.

Am Samstagnachmittag war „Mosaik“ den ideellen Zielen von „SOS-Menschenrechte“ gewidmet und daher bei freiem Eintritt angeboten. Es hätte mehr Besucher verdient. Im Bruckner Orchester spielen Musiker aus 25 Nationen, die für eine gegenseitige Achtung und Wertschätzung eintreten.

Die Ausführung der hochromantischen Stücke sorgte für eine ganze Reihe von Glücks- und Genussmomenten. Musiziert wurde mit Leidenschaft und einem farbig-schillernden Einsatz, wie man die Stücke schon lange nicht mehr gehört hatte.

Von Schumann über Brahms zu Anton Arensky

Von Schumann hörte man das Klaviertrio Nr. 2 op. 80 F-Dur (Johanna Bohnen, Bertin Christelbauer, Daniel Linton-France), ohne ein Scherzo, aber sonst von freundlichem Charakter.

Nahe liegend folgte eine Brahms-Sonate, diesmal in einer Bearbeitung für Violoncello statt Violine und Klavier, das Opus 78, in Pörtschach geschrieben, und von Brahms dem eben verstorbenen Patenkind Felix Schumann zum Andenken geschickt. Traurigkeit ließen bei der Aufführung am Samstagnachmittag der Cellist Thomas Auner trotz seines tiefer gestimmten Instrumentes und der Pianist Maximilian Flieder nicht aufkommen, sondern man bewunderte durchwegs das präzise Zusammenspiel des Wiener Beethoven-Duos.

Zur besonderen Überraschung stand am Programm noch das Klaviertrio Nr. 1 op. 32 d-Moll des weitgehend unbekannten russischen Komponisten und Rimskij Korsakov-Schülers Anton Arensky (1861-1906). Vier satztechnisch überlegene Sätze, die in wildesten Tempi und dennoch mit Charme operettenähnlich von Rieko Aikawa (Violine), Christelbauer und József Kollar am Klavier das Ausnahmekonzert zum Höhepunkt führten.