Ein Lebenswerk aus Stein

Er tut sich nicht leicht mit Menschen, aber wenn er marschiert, geht es ihm gut. Nach 30 Dienstjahren wird Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin) 32 Kilometer pro Tag hinter sich und viel Post zu den Menschen gebracht haben. Zehn Stunden der 24 verfügbaren ist er Briefträger, zehn weitere verbringt er mit dem Bau eines fantastischen und absurden Palastes.

Regisseur Nils Tavernier nimmt sich in „Der Palast des Postboten“ eines realen Mannes an, dessen Lebenswerk diese Bezeichnung wahrhaftig verdient hat und heute in Frankreich eine bekannte Sehenswürdigkeit ist.

Lesen Sie auch

Cheval verliert im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert seine Frau, sein Sohn kommt zu Verwandten, mit Kindern kann er nicht. Keine Tränen, keine Worte, er tut sich hart, Gefühle auszudrücken. Dann trifft er auf die junge Philomène (Laetitia Casta), heiratet sie und die beiden bekommen Tochter Alice (Zélie Rixhon). Auch die Bindung zu ihr erwacht nur langsam, doch plötzlich beschließt er — für Alice — einen alten und ziemlich verschrobenen Plan umzusetzen: Nämlich ohne Kenntnisse von Architektur oder Bauwesen einen Palast aus Steinen und Zement zu bauen, in den 1960er-Jahren wird er als „die einzige naive Architektur der Welt“ betitelt werden.

Auf die mitunter recht abstrusen Besonderheiten des Baus geht Tavernier kaum ein, er konzentriert sich einfach und still erzählt auf den Menschen hinter dem Postboten und Hobby-Bauarbeiter. Obwohl das Bild des missverstandenen aber netten Außenseiters in jenem Moment bricht, in dem er ohne jegliche Rücksicht den für sie so wertvollen Gemüsegarten seiner Frau zerstört, um seinen Plan umzusetzen, bleibt der Film seinem Helden treu. Er begleitet ihn durch viele Jahre und Täler, Alice stirbt jung, auch seine Frau wird Cheval überleben. Was jedoch immer weiter Inhalt seines Lebens bleibt, ist das Bauen. Der weggeschickte Sohn kehrt zurück, sucht ohne Groll die Nähe zum Vater — die findet er jedoch erst, als auch er zum Werkzeug greift und mitbaut.

Am Ende sitzt der alte Patriarch bei der Hochzeit seiner Enkelin am Tisch, betrachtet, was er geschaffen hat. Dieser ungute Beigeschmack bleibt, dass Regisseur Nils Tavernier hier einen egozentrischen Fanatiker auf ein Podest gestellt hat, dem seine Familie nur nahe sein konnte, wenn sie sich ihm und seiner Idee unterworfen hat. So viel träumerische Musik und so viele poetische Bilder kann man gar nicht über diese märchenhafte Geschichte legen, dass dieser Dunst nicht aufsteigen würde.

Von Mariella Moshammer