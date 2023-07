Ein Rohdiamant und ein Biennale-Künstler aus Simbabwe

Schütz Art Museum: Lorenz Hinterleitner und Ronald Muchatuta als Artist in Residence

„Ein Rohdiamant, ein von der Natur Berufener, ein aufstrebender Stern am Kunstmarkt“, rühmt Professor Josef Schütz, Gründer des Museums Schütz in Engelhartszell, den vielversprechenden jungen Künstler Lorenz Hinterleitner, Jg. 1994, in den höchsten Tönen.

Als Grund, warum der junge Meister von der Wiener Akademie abgelehnt wurde, sieht Schütz, dass dieser junge Meister keine neuen Erkenntnisse an Akademien erfahren könne. Hinterleitner blieb Autodidakt und studierte Medizin. Als Arzt ist er aktuell in der Krebsforschung tätig. Schon seine ersten bewussten Emotionen drückte er grafisch aus, in der Oberstufe besuchte er eine Fachschule für Grafik und Design.

Seit dem 23. Lebensjahr beschäftigt er sich mit Ölmalerei. Seine ersten sechs Bilder „verlor“ er binnen weniger Stunden bei der ersten Ausstellung. Werke, für die er je mehr als einen Monat arbeitete, in die er jede Menge Herzblut steckte, große Formate zu Preisen von 10.000 bis 30.00 Euro. Inspiration findet er bei alten Meistern wie bei moderner Elektronik, IT-Experimente verknüpft er mit klassischen Techniken, inspiriert von Büchern und Museen.

Jedes Pixel seiner aufgelösten Gestalten zeugt von genauer Beobachtung und Akribie. Impressionisten, Fotorealisten, Übermaler, ganz am Rande Abstrakte begleiten sein sichtbares Drängen nach Perfektion, dem ausschließlich Ästhetik, Virtuosität und Ausdruck des Objekts anliegt. Die Iris einer Schönen etwa führt in Dutzenden Farben, das Farbspektrum eines strahlenden Blicks im Sinn des Wortes vor Augen. Das mittlerweile fünfjährige malerische Lebenswerk von Lorenz Hinterleitner ist bis 3. September im Museum Schütz zu sehen.

Geballte Zeit- und Sozialkritik packt hingegen Ronald Muchatuta, Jg. 1984, in seine Arbeiten. Der Vertreter des Landes Simbabwe bei der vorjährigen Biennale von Venedig, verbringt auf Einladung des Museum Schütz einen einjährigen Aufenthalt in Engelhartszell. Muchatutas Arbeiten wühlen auf, sprechen unweigerlich zum Betrachter. Von der Basis strahlen durchkomponierte Malereien in den kräftigen Farben afrikanischer Länder.

Diese malerische Ästhetik durchbricht er mit Collagen aus Fetzen, Papierschnitzeln, Bruchstücken aus seiner Heimat. Aufkeimende Schönheit bricht er wieder durch Schatten und Grafiken, Bildern aus der Diaspora, schreit mit diesen Mitteln laut für sein Land auf. Jedes einzelne dieser vielschichtigen Bilder ergibt eine machtvolle, ergreifende Ästhetik, die so viel Schönheit wie Zorn enthält.