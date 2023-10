Ein tiefer Blick in die Gefühlswelt

Schon beim Betreten der kahlen Bühne des vollen Linzer Musiktheaters dauerte die Begrüßung länger als gewohnt. Aber dann erwärmte sich der Saal rasch für einen außergewöhnlichen Liederabend von Rolando Villazón und die Zuseher feierten bis zum Ende mit drei Zugaben den prominenten Star internationaler Opernhäuser ovationsstark stehend und wollten sich nicht entfernen. Erst als dieser sich charmant beim Publikum für den Abend bedankte, wirkte das Erlebnis mit ihm in voller Stärke.

Seidig glänzende Stimme, grandioses Programm

Ja, es war etwas Besonderes zu hören, nicht nur das Programm betreffend, sondern auch die seidig glänzende Samtstimme eines Operntenors, den man aus unzähligen Rollen kennt. Anfangs erklang diese in alten Arien aus dem 17. Jahrhundert, bis auf Scarlatti von ungeläufigen Namen wie Anonymus, Francesco Durante und Giovanni Bononcini, als schätzenswerte Musik zu funkelnden Juwelen erhoben.

Lesen Sie auch

Dann schönste Melodien (jenseits von Opern) eines Bellini oder von Verdi, dessen frühere seiner 18 Lieder das spätere Werk nicht leugnen konnten. Villazón griff zum Mikrofon und informierte über den Inhalt der Lieder „Nein, ich singe nicht mit Mikrofon“. Wie angenehm seine Sprechstimme, genauso sprachlich perfekt gelenkt wie sein Gesang, der tief in seine Gefühlswelt blicken lässt.

Villazón entpuppte sich ganz als der Meister italienischer Canzonen und bereicherte die Kantilene mit allen klanglichen Qualitäten. Verhalten, unaufdringlich ist seine Liebe zur Musik und Melodie, versinkt in gehauchte Pianissimi und steigert seine mit wenigen Gesten geschmückten Emotionen auch zu individuellem Stimmvolumen. Wahrscheinlich gelingt dies nur einem so vielseitigen Naturtalent wie Villazón eines ist.

Noch abwechslungsreicher gelang der zweite Liedblock aus der Romantik mit besonders fein phrasiertem Vortrag der Werke von Francesco Paulo Tosti und von dessen Freund Puccini eine Liedversion aus seiner „La Bohème“. Zuletzt im Programm eine Rückkehr zu Canzonen, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Villazón noch vom 2007 verstorbenen Pavarotti gesungen für sich entdeckte. Die Namen der drei Komponisten Vincenzo de Crescenzo, Ernesto de Curtis und Stanislao Gastaldon sollte man sich merken, wie unbedingt auch Villazóns pianistische Begleitung durch die Französin Sarah Tysman. Sie fühlte in idealer Anpassung jeden Herzschlag des Sängers mit und korrespondierte ideal mit dem Anstieg seiner Glückshormone. So durfte sie sich in herzlicher Umarmung auch am ausgiebigen Schlussbeifall beteiligen. Erstmals Villazón im Musiktheater — es sollte nicht zum letzten Mal sein.