Ein turbulenter Start in turbulente Zeiten

135, 140, 150: Wer sich einen flotten Überblick über 155 Jahre Volksblatt-Geschichte verschaffen will, ist mit den seit 2004 erschienen Jubiläumsausgaben zum 135-jährigen, 140-jährigen und 150-jährigen Bestehen dieser Tageszeitung gut bedient.

Ein Blick in das Gestern

Aber nicht nur das. Die drei Jubiläumsnummern eint auch, was der frühere SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky einst über sich selbst konstatierte — nämlich: „Sie ahnen nicht, wie viel Lob ich ertragen kann“. Auch das Volksblatt hat in seiner wechselvollen Geschichte — neben manchen Tiefschlägen — Lob erfahren dürfen. Das freilich ist Schnee von gestern, und in dieses 155 Jahre dauernde papierenes Gestern werfen wir einen letzten Blick.

Begonnen hat alles nicht erst am 2. Jänner 1869 mit Erscheinen der ersten Ausgabe, sondern — wie unser allzu früh verstorbener Kollege Andreas Hutter in seinen Forschungen detailliert herausgearbeitet hat und auf dessen Arbeit sich diese Zusammenfassung stützt — in den Jahren davor.

„Kind des Kulturkampfes“

„Das Volksblatt ist ein Kind des Kulturkampfes zwischen Katholiken und den gegen die Kirche gerichteten Liberalen“, schreibt Hutter. Nach Ansicht des Linzer Bischofs Franz Joseph Rudigier (1811 — 1889) brauchte der Liberalismus in der öffentlichen Meinung ein Gegengewicht, im Diözesanblatt gab er Ende 1868 die Gründung der neuen Zeitung bekannt. Er begleite dieses Blatt mit seinen „besten Segenswünschen“, so Rudigier, und er „bitte die hochwürdige Seelsorgsgeistlichkeit nachdrücklich, dasselbe in jeder Weise … unterstützen zu wollen“.

Gestartet wurde das Unterfangen in der Linzer Rathausgasse 5, Redaktion und Verlag hatten dort bis zur Übersiedlung an die Landstraße ihren Sitz. An der Gründungsadresse befand sich übrigens der einzige verbürgte Wohnsitz des Astronomen Johannes Kepler während seiner Linzer Jahre (1612 bis 1626).

Kooperator als erster CR

Erster Chefredakteur war der damals 37-jährige Kooperator von St. Marienkirchen an der Polsenz, Michael Dörr. Unter dem Titel „Signal!“ umriss er auf Seite 1 der ersten Nummer seine Vision von einer Lokalzeitung. Dass er mit der Leitung dieser Zeitung beauftragt wurden, hat mit Dörrs publizistischer Tätigkeit für die „Katholischen Blätter“ zu tun, die unter dem Titel „Von der Polsenz“ veröffentlicht wurden.

Kerker für den Bischof

Sein strammes Eintreten für die Interessen des Volkes — was dem Bauernstand schadet, was das Gewerbe in Gefahr bringt, wird angeprangert, der liberale Geist scharf bekämpft — und den Zeitungsgründer Bischof Rudigier hat rasch eine Bewährungsprobe zu bestehen. Als Rudigier am 5. Juni 1870 wegen eines Hirtenbriefes, in dem er zum Widerstand gegen neue staatliche Religionsgesetze aufgerufen hat, von der Polizei aus dem Bischofshof abgeführt wird, orchestriert Dörr am 9. Juni in einem Leitartikel den Proteststurm der katholischen Bevölkerung gegen die behördlichen Aktionen. Der Bischof wird zwar am 12. Juli zu 14 Tagen Kerker verurteilt, doch schon einen Tag später hebt sein einstiger Schüler Kaiser Franz Joseph das Urteil auf.

Dörr selbst muss der Herausforderung seiner Aufgabe als ein Mann-Redaktion bald gesundheitlichen Tribut zollen. Mit Jahresende 1870 legt er das Redakteursamt nieder und kehrt in die Seelsorge zurück. 54-jährig stirbt er 1886 als Pfarrer von Niederwaldkirchen.

So wechselvoll wie schon die ersten Jahre sollte die Volksblatt-Geschichte weiterhin bleiben. Man meisterte in den nächsten Jahrzehnten die technischen Veränderungen — heute würde man Transformation sagen — ebenso wie die turbulenten politischen Entwicklungen. Das Volksblatt hatte seinen Platz gefunden — bis zum 30. Juni 1938, als die Zeitung von den Nationalsozialisten zwangseingestellt wird.

Von Markus Ebert