Ein zeitloses Meisterwerk aus Meisterkehlen und -händen

Zum Brucknerhaus-Debüt in der Konzertreihe „Chorkonzerte II“ waren aus Basel die Voces Suaves eingeladen, instrumental begleitet vom Capricornus Consort Basel, und ernteten am Sonntag nach einer Zugabe großen Jubel im gut besuchten Mittleren Saal des Hauses.

Das präzis aufgebaute Programm mit Werken auch von Dario Castello titelte „Monteverdis Madrigal-Revolution“, was vielleicht manche Erwartungen irritierte.

Lesen Sie auch

Wie unterschiedlich das Madrigal in seinen Formen und Inhalten dargeboten werden kann, ohne nur eine Minute zu langweilen, war fast unvorstellbar. Und konnte nur eigens dafür geschulten Stimmen und Instrumentalisten auf dieser Höhe gelingen. Es waren eben historisch informierte Aufführungen aus dem Repertoirebestand des Ensembles in solistischer Besetzung von insgesamt elf Künstlern.

Ihren warmen und runden Vollklang verbindet eine musikalische Rhetorik in feinsten Nuancen und lässt die Werke als wahres Seelenbad genießen. Die gemeinsam erzielte Harmonie gilt als wesentlicher Beitrag zur Zusammenarbeit. Der ruhige Fluss einer Barockmusik muss eben als oberstes Gebot gewahrt bleiben.

Claudio Monteverdis (1567-1643) Madrigale, weltliche Gesangsstücke nach Texten italienischer Klassiker — die das Programmheft dankenswerterweise in deutscher Übersetzung vorlegte — stecken voll von diversen Inhalten wie Naturlyrik, Liebeshymnen, Weltlust und Weltschmerzlichkeit. Alle nachempfundenen Schilderungen sorgten für den wertvollen, kurzweiligen Abend. Es muss schon eine besondere Beziehung der Schweizer zum Madrigal geben, dessen Mutterland Italien den Grundstein dazu legte.

Erst allmählich wurde es von anderen Ländern in Europa übernommen. Und zur „Revolution“ wäre zu berichten: Der heute berühmte und für die Musikgeschichte bedeutende Arztsohn Claudio Monteverdi aus dem norditalienischen Cremona, schon mit 15 Jahren Kompositionsstudent, wurde seinerzeit für seine satztechnischen Neuerungen ausgerechnet in einem Madrigal angegriffen, blieb aber davon unbeeindruckt und schrieb gottlob weiter an seinem vierten Madrigalbuch. Man muss es ihm für alle Zeiten danken.