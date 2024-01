Eine der komischsten unter den beliebtesten Opern im Musiktheater

„Il barbiere di Siviglia“ feiert am Samstag in der Regie von Gregor Horres in Linz Premiere

Unzählige Komödien erzählen diese Geschichte in immer wieder neuen Abwandlungen. Eine der originellsten Variationen hiervon stammt von dem Abenteurer und Skandalschriftsteller Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.

Sein Barbier de Séville inspirierte wiederum mehrere Komponisten zu einer Opernfassung. Der Bekannteste unter ihnen ist Gioachino Rossini. Mit der sinnlichen Brillanz seiner Musik war er der kongeniale Partner, um die Schraube der überbordenden Turbulenzen, die der französische Autor in seiner Komödie präsentiert, noch weiter zu drehen.

Kein Wunder also, dass Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ zu den komischsten der beliebtesten Opern zählt. Am Samstag, 19.30 Uhr, feiert „Il barbiere die Siviglia“ mit dem Text von Cesare Sterbini nach der gleichnamigen Komödie von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln im Großen Saal im Linzer Musiktheater Premiere.

Das Handlungsmuster ist bekannt: Ein ältlicher Vormund, der das Vermögen und die Attraktivität seines jungen Mündels ausgiebig genießen möchte; die derart Bedrängte, die jedoch einen jüngeren Mann liebt; ein Intrigant, der dem Vormund zuarbeitet; und ein umtriebiger guter Geist, der wiederum die Liebenden unterstützt. Am Ende jedenfalls findet das junge Paar zueinander, und der Vormund hat das Nachsehen.

In der Regie von Gregor Horres und unter der musikalischen Leitung von Claudio Novati gelangt der Barbier nun in Linz zur Premiere. Als Graf Almavia ist SeungJick Kim zu hören und zu sehen, Michael Wagner als Bartolo, Angela Simkin singt und spielt das Mündel Rosina. In weiteren Rollen treten u.a. Adam Kin, Dominik Nekel und Gotho Griesmeier auf. Die Solisten werden von den Herren des Chores des Landestheaters ergänzt.