Eine gar nicht so unmögliche Liebe

Der Sommer und die Liebe, das funktioniert auch im Kino Jahr für Jahr. Kaum jemand erfindet dabei das Rad neu, auch nicht Regisseurin Carine Tardieu mit ihrem Film „Im Herzen jung“.

Der deutsche Titel klingt kitschig, übersetzt man das Original, wäre es „Die jungen Liebenden“. Beides passt, denn Liebesfilme ganz ohne Schmachterei gibt es kaum, und „Im Herzen jung“will da auch gar nicht ausscheren. Wer liebt, bleibt jung – auch wenn der Film da anderes endet, aber das ist nur eine der Widersprüchlichkeiten.

Der Film erzählt von Anziehung, Kennenlernen, Verliebtsein, Kompliziertheit, Anpassung … eben all dem, was so eine Beziehung ausmacht. Das Besondere: Alter in Kombination mit dem Geschlecht der Handelnden. Meint: die Frau ist 71, der Mann 45. Moment. Wir schreiben das Jahr 2023 und ja, noch immer ist ein Paar mit älterer Frau und jüngerem Mann nicht so alltäglich wie mehr oder weniger gleichaltrige Partner, oder die Kombi alter Mann, junge Frau. Aber ein richtiger Aufreger? Gut, nehmen wir das einmal so hin.

Shauna trifft Pierre in einer Ausnahmesituation, ihre beste Freundin liegt im Sterben, er ist Arzt. Und einfühlsam, verständnisvoll, attraktiv. Im Augenblick der Begegnung scheint Pierre von Shauna begeistert. 15 Jahre vergehen, dann sehen sich der mittlerweile 45-jährige Pierre — verheiratet und Vater zweier Kinder — und die alleinstehende Shauna, 70+, wieder. Die beiden finden zueinander, verlieben sich, beginnen eine Beziehung, die das fortschreitende Alter und die körperlichen Veränderungen jedoch nicht aufhalten kann.

Fanny Ardant ist eine sehr attraktive Shauna, die Haare makellos gefärbt, immer akkurat geschminkt, ihre Hände verraten das Alter. Wenn sie Pierre (Melvil Poupaud) auf der Straße stürmisch umarmt, fühlt man den Altersunterschied nicht, man sieht ihn kaum. Nicht „komisch“, als Selbstverständlichkeit präsentiert der Film diese Liebe, die er andererseits als Besonderheit verkaufen will. Hier verrennt sich „Im Herzen jung“ erneut.

Am aufregendsten ist es an den Rändern, da, wo das Glück des neuen Paares anderes zerstört. Die Ehefrau gibt ihrem Mann zu Beginn die Absolution, sie hätte ihn ebenso bereits belogen, betrogen. Doch es zeigt sich, dass gleichzeitige Offenheit und Verbundenheit eine verheerende Herausforderung ist, dass Pierres Ehefrau Jeanne (Cécile De France) an der neuen Liebe ihres Mannes verzweifelt. Schließlich ist es aber ihre Liebe zu Pierre, die einen Neuanfang der „jungen Liebe“ermöglicht.

Carine Tardieu baut die Geschichte sehr behutsam und langsam, an vielen Stellen zu zerdehnt und gemächlich auf. Am schönen Ende drehen sich die erwartbaren Rollen dann aber tatsächlich um und bescheren ein neues Rädchen im Mechanismus Liebesfilm, wenn auch ein kleines.

Von Mariella Moshammer