Eine Killermaschine im Mühlviertel

Aus einer Idee beim Vorglühen für ein Zeltfest 2016 sind sieben Jahre später 2 Stunden 20 Minuten auf der großen Leinwand geworden: Die Mühlviertler Martin Pühringer und Bernd Halmer haben — gemeinsam mit dem Welser Bernd Kaser — aus ihrer Heimat das „Killviertel“ gemacht, einen Indiefilm mit treffendem Lokalkolorit, aber auch Blut, Action und mit nachlassender Spannung.

Wer sich im Mühlviertel auskennt, wird wohl sagen: Die Stimmung passt, die Kamera gleitet über sanfte Hügellandschaften und Bauernhöfe hinweg. Güterwege schlängeln sich durch Wiesen und Felder. Die Darsteller, die fast alle aus dem Bezirk Rohrbach kommen, versprühen Authentizität und haben den richtigen Schmäh.

Doch der Streifen ist laut Eigendefinition der Macher „der etwas andere Heimatfilm“. So ist er durchsetzt mit Horror, dramatischen Elementen sowie langen Actionpassagen. Aber die Spannung kann nicht gehalten werden. Das liegt zum einen an der doch beträchtlichen Länge des Werks — ursprünglich war nur ein Kurzfilm über einen maskierten Serienkiller geplant.

Es entsteht der Eindruck, dass sich mit den vielen Jahren der Entstehung der Film verzettelt hat. Pühringer sagt selbst, dass zuerst die Actionszenen standen und dann die Story drumherum gebaut wurde. Zum anderen gelingt es den durchwegs sympathischen Amateurschauspielern zu wenig, Angst und Schrecken spürbar zu machen, wodurch sich die Gänsehautgefühle nicht wirklich einstellen wollen. Dafür überschlagen sich die Autos, gehen in die Luft oder Häuser brennen.

Es beginnt eine nicht enden wollende Jagd

Hauptpersonen des Streifens sind die Nachbarn und besten Freunde Micky (Pühringer) und Benji (Halmer) sowie deren Freundin Kathie (Katrin Eckerstorfer), die gerade aus der WG mit Benji in das von der Oma geerbte Haus gezogen ist. Als ein Kumpel tot am Fuße einer Staustufe gefunden wird und eine Suizid nicht glaubhaft erscheint, setzt der Horror ein: Eine Killermaschine (Kaser) mit Axt treibt ihr Unwesen, vernichtet brutal. Die beiden Freunde kommen dem Mörder auf die Schliche und es beginnt eine nicht enden wollende Jagd.

Dabei erinnern Actionszenen phasenweise an die amerikanische Komödie „Kevin — Allein zu Haus“, als etwa die zwei Freunde, um den Killer zu Fall zu bringen, das Haus mit Stolper- und Rutschfallen präparieren. Dann wieder beeindrucken Szenen, wenn zum Beispiel der gefesselte Benji bloß mit den Füßen Schuhe und Socken auszieht, ein Gewehr lädt und schießt. Als dann endlich der Böse umwickelt mit einem Kabel am Balkon hängt, scheint das Ende da. Doch tatsächlich dauert der Film noch knapp 30 Minuten, Zeit in der es nicht gelingt, die Dramatik für das offene Ende und damit für einen möglichen Teil 2 aufzubauen.

Beeindruckend ist das Multitasking von Martin Pühringer: Drehbuch, Regie, Filmmusik, Special Effects und Schnitt der „Horroractionkomödie“ sind von ihm, dazu spielt er die Hauptrolle Micky. Mit Halmer und Kaser haben die drei Newcomer den Streifen finanziert und umgesetzt.