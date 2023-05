Eine neue Messe für den Diözesanpatron

Wenn St. Florian den Tag seines Landespatrons begeht, ist großer Bahnhof angesagt. Ein regelrechtes Volksfest mit Kirtag über den ganzen Ort bot sich am Donnerstag den Besuchern. Zu so einem Fest gehört in Bruckners schöpferischer Heimat auch ein musikalisches Ereignis in der Stiftsbasilika.

Dafür sorgte in einem Pontifikalamt die Uraufführung einer Messe des oberösterreichischen Komponisten Georg Wiesinger, eines in der Kirchenmusik erfahrenen Tonsetzers, der sein viertes Werk dieser Gattung vorlegte.

„Missa Stellaris“ – Sternenmesse – haben dem Neuling angeblich die St. Florianer Sängerknaben den Titel gegeben und ins Schwarze getroffen. Nicht nur, dass Wiesinger dem berühmten Knabenchor, verstärkt durch den Männerchor der ehemaligen Sänger auf den Leib komponierte, und auch den Jungstar-Countertenor Alois Mühlbacher nicht zufällig für die Soli wählte, er wusste auch, welche Bedeutung sein Werk in dem Rahmen erlangen würde.

Es hat die Beachtung verdient, mehr noch eine Begeisterung in der zum Bersten vollen Basilika. Ich stehe nicht an zu meinen, dass manche Stellen der vorgegebenen Messteile zu einem imaginären Niederknien gezwungen hätten. Und tatsächlich auch haben, denn die Musiksprache Wiesingers orientiert sich zwangsläufig am Inhalt des Textes. Die Gläubigen feierten das von hohen Würdenträgern geleitete Pontifikalamt natürlich interessiert mit.

Die neue Messe enthält angenehmerweise keine kompositorisch schrägen Klänge und geht stilistisch gesehen Vergleichen der großen Messliteratur aus dem Weg. Das Instrumentarium des Altomonte-Orchesters spielt in unaufdringlicher Benotung und Betonung seine Stärke aus, an der sogar die Paukenschläge im ausbrechenden Gloria nicht stören.

Das Credo erklingt als ein berührendes Glaubensbekenntnis und die thematische Kürze im Kyrie oder Agnus Dei markiert deutlich den oft verwendeten Wiederholungscharakter der Musik als quasi einen cantus firmus, wozu die Bruckner Orgel, ein wichtiger Teil der Besetzung, beiträgt. Dass Mühlbacher die Benedictus-Soli in sternenklare Höhen seiner Sopranstimme führte, konnte von den schon entdeckten baritonalen Farben seines Timbres diesmal ablenken.

Wiesingers Gespür für geistliche Musik äußert sich auf eine imponierende Weise, wobei Tradition und neoklassische Schreibweise sich zu frappierenden Ergebnissen vereinen. Dominant ist ein konsequent linearer ruhiger Klangfluss von oft mystisch verklärter Wirkung, die plakativ sein kann, etwa a là Orffsche „Carmina Burana“. Von bleibendem Wert bleibt ein schönes sakrales, andachtswürdiges Ereignis unter der verdienstvollen Gesamtleitung von Sängerknaben-Boss Markus Stumpner.