Eine Schneemannfrau im Fiebertraum

In der englischsprachigen (Pop-)Welt fühlt sich Patrik Huber zuhause. Eine Performance-Gruppe von Huber hieß The Living Dead Clowns, lebendig-tote Clowns, ein Anklang auch an die britische Kult-Band The Tiger Lillies.

Das Englische, sagt Huber im VOLKSBLATT-Gespräch, „taugt mir. Eine eigene Sprachwelt, die oft Mehrdeutigkeit hat. Nicht wie im Deutschen, wo oft jeder gleich weiß, was gemeint ist.“ Die Texte des Performance-Künstlers Huber sind auf Deutsch „mit englischen Versatzstücken. So arbeitete schon Falco, und heute machen das Bilderbuch.“

Huber ist Multi-, ist performativer Künstler. Am 9. November hat seine Performance „Hades 2.0 – there is a river full of bones“ im Linzer Theater Phönix Premiere. Wer ist Huber? In Zell am See geboren, verschlug es ihn Ende der 1990er – er hatte davor einen Hoteljob in Tunesien – nach Linz.

„Ich wusste nicht, was ich anfangen soll. Eine brotbringende Tätigkeit hat mich nicht interessiert.“ Dieses seltsame Ding lockte: die Kunst. Huber malt, er arbeitet als DJ, die Welt des Theaters zieht ihn an, die Performance-Kunst. Daran reizt ihn vor allem das Momenthafte, das Unvorhersehbare, die Ausdrucksmöglichkeiten, wie er erzählt.

Eine Plattform für Freigeister wie Huber sind freie Medien. In Linz gibt es DorfTV oder Radio FRO, wo Huber einst als „Schneemannfrau“ mit Andreas Wolf (Ö1) eine wöchentliche Morgensendung hatte.

Lockerungsübungen zum Frühstück, Anarchie und Aberwitz, eine schneemannfräuliche Aktion erzählt Huber so: „Ich rannte in den Hofer (Lebensmittelmarkt, Anm.) und sang ein Lied. Ich habe mich mit Ketchup, Mayonnaise, Salat und Honig auf den Kopf beschüttet. Ich ging zur Kassa und sagte: ‚I mecht gern zoin.‘“

Huber kam mit dem Theater Phönix in Kontakt. Dort hatte er eine Show, „Good Night Huber“. Ein „performativer, trashiger Humor“, erklärt Huber, „der den Schenkelklopfer-Humor unterwandert. Ein bissl wüder, nicht hingetrimmt auf einen Humor, der vorhersehbar ist.“ Die Popmusik vor allem der 1980er habe ihn geprägt: „Nick Cave war mein Begleiter.“

Die düsteren, auf seltsame Weise tröstenden Welten des australischen Songpoeten, Caves Mörderballaden spiegelten sich in Patrik Hubers Performance-Figur „Bonesmashery Man“: dem Namen nach ein Knochenzertrümmerer, der leidende Seelen durch Mord von ihrem Leid erlösen will. Literaturafficionados mögen sich da an Robert Musils Serienmörder Moosbrugger im „Mann ohne Eigenschaften“ erinnern: mythisch überhöht, glänzend in eine Zeit passend, als die Psychoanalyse begann, das wahnhaft vernunftbegabte Wesen Mensch auszuloten.

In der Zwischenwelt

Jetzt ist also „Hades 2.0“. Im Zentrum wird eine Figur stehen, die sich womöglich in mehrere Wesen aufsplittert. Eine Figur, führt Huber aus, die sich keinem Gott beugen will. Nicht dem Licht in Gestalt des Göttervater Zeus noch der Dunkelheit, dem Totenreich des Hades. Also springt dieser Existenzialist in den Styx – in den Fluss, der Ober- und Unterwelt trennt.

In dieser Zwischenwelt fließen die Gedanken, einen „surrealen Fiebertraum“ nennt es Huber. Textauszug: „Motten um mein Hirn sitz ich vor Spiegeln und die Stille flüstert mir zu ,come as you are´ – come as you are blas ich zum Sturm – explodieren meine Gesichter, gewaschen von Wahrhaftigkeit gefroren für einen kurzen Moment – Junge komm bald wieder reiß ich dir die Blendung von der Haut (…)“

Von Christian Pichler