Eine verhinderte Brücke verbindet

Rückblick auf das österreichische Projekt „Partizipation“ in Venedig

Mühelos konnte die Schweiz ihre Grenzen und Mauern zu Venezuela abreißen, das österreichische Projekt hingegen, zwischen Venedig und den Venezianern eine Brücke zu bauen, scheiterte.

Ein „Labor der Zukunft“ war die heurige Architekturbiennale in Venedig. Hunderte Architekten aus ebensovielen Ländern stellen ihre Projekte dazu aus. Viel heiße Luft, füllte von Mai bis Ende November die Länderpavillons, die riesigen Arsenale-Hallen und viele Locations quer durch die Stadt. Der elegante österreichische Pavillon, 1934 errichtet, geplant von Josef Hoffmann, liegt an der Außenmauer der berühmten Giardini. Heuer architektonisch bespielt von AKT, einem jungen Architekturkollektiv aus Wien, und Hermann Czech, der schon 1980 an der Biennale teilnahm.

Lesen Sie auch

Die weltgrößte Architektur- (nächstes Jahr wieder Kunst-) Austellung beansprucht nicht nur die früher öffentlichen Gärten, sondern mittlerweile einen großen Teil der Altstadt und breitet sich immer weiter aus, denn mehr als eine halbe Million Besucher kaufen jährlich Karten für die Kunst- und Architekturbiennalen. Gegen diese ausschließliche Nutzung für zahlende Touristen wehren sich die Venezianer. In mehreren Initiativen kämpfen sie gegen die Vereinnahmung ihrer Stadt und ihre eigene Ausgrenzung.

Das österreichische Architektenteam reagierte auf diese „Recht-auf-Stadt“-Proteste. Ihr Projekt „Partecipatione“ sah vor, dass die Venezianer freien Zugang zum österreichischen Pavillon hätten. Mit den Anrainern teilen und gemeinschaftliche Aktionen sollten Kern des Projekts sein. Eine Brücke über alle Mauern und Grenzen des Geländes stand schon.

Bis die zuständige venezianische Behörde das Projekt per Bescheid untersagte, da die „Verbindung zum gemeinschaftlichen Raum der Zweckwidmung des Kulturguts und der Wahrung in seiner Ganzheit widerspricht“. Abgelehnt aber auch „in Anbetracht künftiger derartiger Anfragen.“

Besucherrekord

Die schon errichtete Brücke wurde demontiert, Zugänge gesperrt. Verbot und Schranken charakterisieren seither das Projekt und erregten damit größeres Aufsehen, als das ursprüngliche Projekt wohl vermocht hätte. Die Venezianer wissen ihr Anliegen breiter diskutiert als zuvor. Feste Verbindungen zu den Projektanten entstanden. Die Österreicher verzeichnen bis zum Ende der Ausstellung am 26. November einen Besucherrekord.

So bleibt auch in Venedig einer der schönsten Plätze der Stadt nur für eine bestimmte Zeit des Jahres einem gewaltigen Jahrmarkt der Eitelkeiten vorbehalten.

Eva Hammer aus Venedig