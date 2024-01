Einfache Lösungen braucht das Volk: Der See muss weg!

Uraufführung am Landestheater Linz: Anna Neatas „Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“

Ein Stückentwurf, mit dem sich die aus Salzburg stammende Autorin Anna Neata einst um das Thomas-Bernhard-Stipendium bewarb, machte den gebürtigen Tiroler Martin Mader aus der Schauspieldramaturgie des Linzer Landestheaters neugierig.

Das Stipendium bekam jemand anderer, Anna Neatas Stück „Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“feiert am 26. Jänner in der Studiobühne des Landestheaters seine Uraufführung. Regie führt Martin Mader, der damit das erste Mal am Haus inszeniert.

In 90 Minuten wird die Geschichte von Edi, Else und Ava erzählt. Edi betreibt in der Idylle eines typischen Touristenortes irgendwo in Österreich einen Campingplatz, mit Else verbindet ihn eine Liebesvergangenheit. Ava ist Journalistin aus Wien, will mehr über den See wissen, der immer wärmer wird, und beginnt eine Affäre mit Else.

Die Autorin bringe es in diesem Text fertig, den Klimawandel und die „Eigenart des österreichischen Tourismus“ auf „ungezwungene und filigrane Weise zu erzählen“, so Mader. Als trauriger Höhepunkt des Stückes spielen Morde an Frauen eine grausame Rolle.

„Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“ funktioniere sehr subtil, so Mader: „Es wird einen nichts aufs Auge gedrückt. In dem Ort Seeblick sei das Aufrechterhalten der Idylle das Wichtigste. In einem „satirischen Haken“, den das Stück schlage, soll den Problemen auf den Grund gegangen, der See abgelassen und durch einen künstlichen ersetzt werden. Eine Lösung, die ihre Probleme mit sich bringt …

Neben Theresa Palfi als Ava sind Hanna Kogler als Else, Lutz Zeidler und Katharina Hofmann als Stammgäste Herr und Frau F. zu sehen, und Benedikt Steiner gibt nicht nur Edi, sondern auch den Bundeskanzler AD/in spe, der für die raschen und einfachen Lösungen zuständig ist. Nachhaltigkeit ist dabei nicht das Seine. mm