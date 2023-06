Einmal selbst auf der Bühne stehen …

Was die Erfahrung betrifft, sei eine Theatervorstellung mit einer Schulstunde vergleichbar, sagt der Intendant des Landestheaters Linz, Hermann Schneider. So sehen das mit einer gewissen Anlaufphase nach Corona auch wieder Oberösterreichs Lehrerinnen und Lehrer und buchen das vielfältige Angebot des Hauses für Schulen gerne und gut. Abseits der Möglichkeiten für Bildungseinrichtungen macht man sich im Schauspiel an der Promenade und im Musiktheater am Volksgarten viele gute Gedanken, um den Menschen die Welt der Bühne näherzubringen. Die vielen Facetten des Theaters können etwa bei „Musik-Theater Mäuschen“(für alle von 6 bis 10 Jahre) erfahren werden, auf eine gemeinsame Tour gehen Eltern und Kinder bei der Musik-Theater Rallye und das Theater durchaus kritisch beäugen kann man beim Jugend-Rat (8 bis 18 Jahre). Zu ganz konkreten Produktionen werden laufend Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten, das Semesterprojekt 2024 für alle ab 15 Jahren beschäftigt sich — verpackt in eine Krimihandlung — mit der Geschichte eines verschwindenden Sees.

Und schließlich gibt das Landestheater auch allen Interessierten — ohne Alters- oder sonstige Grenzen — die Chance, selbst die Bretter zu betreten, die die Welt bedeuten. Spielclubs für Musik, Tanz und Schauspiel machen Räume auf, um sich kreativ auszutoben, neben wöchentlich stattfindenden Klassen finden sich auch für spontane Schauspieler und Tänzer von morgen Möglichkeiten. mmo

Das komplette Angebot mit allen Details auf landestheater-linz.at/theatervermittlung