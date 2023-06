Einst Partyschreck, nun Gücksfall

Von Roland Korntner

39 Jahre, nachdem ein Auftritt im Posthof mit einer wüsten Essensschlacht samt lebenslangem (und erst 2019 vor einem gefeierten Konzert in der Linzer Sporthalle aufgehobenen) Auftrittsverbot geendet hatte, präsentierten sich die Toten Hosen nun als absoluter Glücksfall für das neue Lido Sounds auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände. Die deutschen Rocker, das Punk muss man mittlerweile eher streichen, waren der Ticketseller des zweiten Festival-Tages und ließen, wie zuvor die starken Wanda, keine Wünsche offen. Rund 25.000 Fans feierten frenetisch die beiden Acts, die Atmosphäre, Ambiente und Stimmung sichtlich genossen. „Das war gut — für Wiener Verhältnisse. Wir sind in Oberösterreich“, feuerte Frontmann Campino die Besucher einmal an. Auch die Leute, die auf umliegenden Balkonen zuschauten, bezog er in die Show mit ein und forderte sie auf, mitzumachen. Das fiel bei einem „Best-of-Programm“ von „Steh auf, wenn du am Boden bist“, „Pushed Again“ (mit bengalischen Feuern), „Wünsch Dir was“ und „Alles aus Liebe“ bis hin zu „Hier kommt Alex“ und „Tage wie diese“ sowie das Ärzte-Cover „Schrei nach Liebe“ wahrlich nicht schwer.

Krisen wie Corona oder dem Ukraine-Krieg zum Trotz: „Wir zelebrieren gerade unsere Lebensfreude, wir feiern das Leben“, betonte der 60-Jährige. Das falle in einem Umfeld wie in Linz besonders leicht: „Da wird viel richtig gemacht, ich kann euch nur wünschen, dass dieses Festival Bestand hat“, betonte Campino. Deshalb beendete er die Show auch nach 26 Songs oder 110 heißen Minuten pünktlich um 23 Uhr, um die Verhandlungen über eine zweite Auflage von Lido Sounds nicht zu beeinträchtigen.

Wanda in Höchstform, mit ganz viel Amore

Wobei Campino da die Bühne schon ein zweites Mal verließ. Denn bei Wanda hatte er diese bei der ersten Zugabe — bei Nirvanas „Lithium“ — zur Überraschung der Band gestürmt und sich als Background-Sänger eingebracht. Danach wurde er von Marco Wanda innig umarmt. Jenem Frontmann, der sein Versprechen wahr machte: „Wanda in Höchstform“, hatte er angekündigt. Und schon am Anfang des Sets einen besonderen Moment erlebt: Beim Stage Diving nutzte ein männlicher Fan die Gelegenheit, um Wanda ausgiebig zu küssen. Ja, wer von Amore (in „Bologna“ = Eröffnungssong) und „Bussi Baby“ singt …

Neben einer Trauerminute für den 2022 verstorbenen Keyboarder Christian Hummer durfte auch „Columbo“ nicht fehlen. Exzessiv zelebriert wurde dann das abschließende „1, 2, 3, 4 (es ist so schön bei dir)“ — ehe Marco Wanda noch den Mikroständer zertrümmerte. „Seit zwei Monaten mache ich keinen Sport. Ich rauche und saufe wie ein …“, hatte er irgendwann im Set verkündet. „Aber ich gebe euch alles.“ Und das war wirklich viel!

Zwischen den beiden Hauptacts sorgte Juju im Zelt für gute Hip-Hop-Stimmung, am Sonntag krönten dann Acts wie Cro, Apache 207 und Peter Fox das neue Festival. Eine Linzer Klangwolke der etwas anderen Art.