Elf Gemeinden werden zur Bühne

Analog zum jährlich, in mehr als 540 Städten weltweit stattfindenden Straßenmusikfestival „Fête de la Musique“ findet am Freitag ein regionales Musikfest in ausgewählten Gemeinden der Kulturhauptstadt Bad Ischl im Salzkammergut statt – mit dabei sind Gmunden, Hallstatt, Bad Ischl, Gosau, Bad Goisern, Bad Aussee, Unterach am Attersee, Altmünster, Laakirchen, Scharnstein und Vorchdorf.

Egal ob Profis, Amateure oder DJs, für Besucherinnen und Besucher wurde ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. In der Gmundner Innenstadt steht das Fest von 17 bis 24 Uhr mit den verschiedensten Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstlern unter dem Motto „Die Ganze Stadt ist Bühne“.

Der Gemischte Chor Steyrermühl wird am Rathausplatz (19.15 Uhr) in Laakirchen auftreten. Die Salinenmusikkapelle wartet am Marktplatz in Hallstatt (20 Uhr) auf Zuhörerinnen und, Zuhörer. AUT now, Hawidere, Dr. Aschengold und DJ Gerwin Kante sorgen ab 16 Uhr am Hauptplatz in Unterach Am Attersee für Stimmung. Infos unter salzkammergut-24.at