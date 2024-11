„Emilia Pérez“: Die Vielgestaltigkeit als neue Einheit

Man hätte gerne Fliege an der Wand gespielt, als Frankreichs Actionregisseur Jacques Audiard erstmals zu seinen Produzenten kam mit dem Vorschlag, eine Geschichte aus dem Kosmos mexikanischer Drogenkartelle zu erzählen – mit einem Boss, der als Transfrau aussteigt. Und das Ganze als Musical. Aber offenbar argumentierte der 72-jährige Filmemacher überzeugend. Jedenfalls kommt am Donnerstag „Emilia Pérez“ in die Kinos – als ein äußerst ungewöhnliches Kapitel Leinwandgeschichte.

In dem auf Spanisch gedrehten Film, der in Cannes mit zwei Preisen gewürdigt wurde, kommen Genre und Situationen zusammen, die auf den ersten – und zweiten – Blick nicht zusammengehören. Und doch bilden diese einzelnen Komponenten eine berührende, schlüssige neue Einheit, analog zur neuen Existenz von Drogenboss Manitas als Emilia Pérez.

Lesen Sie auch

Große Ensembleleistung in Cannes gewürdigt

Irritierend am neuen Audiard („Un Prophète“) ist deshalb weniger der Plot oder das Sujet als die Tatsache, dass der Film den Namen eines Hauptcharakters im Titel trägt. Schließlich ist „Emilia Pérez“ alles andere als eine Soloshow für die spanische Transschauspielerin Karla Sofía Gascón, sondern eine große Ensembleleistung, die als solche auch in Cannes gewürdigt wurde. Die vier Hauptdarstellerinnen erhielten gemeinsam die Auszeichnung als beste Darstellerin.

Vollends auf Augenhöhe spielt vor allem Anwältin Rita (Hollywoodstar Zoe Saldaña, „Avatar“), die zwar die Fälle in ihrer Kanzlei allesamt im Alleingang schmeißt, doch stets ihrem korrupten Boss das Rampenlicht überlassen muss. Ihre Fähigkeiten lassen Kartellchef Manitas del Monte (Gascón) auf sie aufmerksam werden, der ein heikles Anliegen hat: Rita soll ihm helfen, aus der gewalttätigen Welt der Drogenmafia auszusteigen – indem er seinem inneren Wunsch folgt, sich in eine Frau zu verwandeln. Und Rita lässt sich auf den Pakt mit dem Teufel ein, organisiert für viel Geld die Operation und bringt Manitas Frau Jessi (Selena Gomez) und die Kinder in Sicherheit.

Was gut und gerne als abendfüllende Geschichte gereicht hätte, ist bei Audiard, der auch als Co-Drehbuchautor fungierte, verhältnismäßig schnell abgehandelt. In ungewohnter Dramaturgie fokussiert der Filmemacher auf Manitas Leben nach dem vorgetäuschten Tod und der Operation, die ihn zu Emilia macht. Rita und Emilia treffen nach Jahren aus Zufall wieder zusammen und gründen gemeinsam eine Hilfsorganisation, die nach den Zehntausenden verschwundenen Opfern der Drogenclans in Mexiko sucht. Es gelingt sogar, Ex-Frau Jessi mit den Kindern nach Mexiko zurückzuholen, ohne dass diese in Emilia ihren einstigen Partner erkennt. Doch das Glück ist nicht von langer Dauer.

Hart und unsentimental im Gewand eines Musicals erzählt

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Audiard bleibt nicht nur am persönlichen Schicksal seiner Charaktere hängen, auch wenn er diesen jeweils Raum gibt, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Er thematisiert auch die Gewalt in Mexiko, erzählt durchaus hart und unsentimental eine beinahe klassische Narco-Story – nur eben mit denkbar unklassischen Figuren. Und, als habe er sich einer weiteren Herausforderung bei einem ohnedies schon fordernden Projekt stellen wollen, kleidet Audiard das Geschehen ins Gewand eines Musicals, für das Frankreichs Neo-Chanson-Queen Camille die Lieder verfasst hat.

Da übt Verteidigerin Rita ihr Plädoyer singend auf der Straße oder wird in der Klinik vom gesamten Personal ein Song über plastische Operationen intoniert. Das kommt alles nicht überinszeniert professionell, aber doch vollends unpeinlich daher. Noch dazu stellt die Kamera die Künstlichkeit des Geschehens immer wieder dezidiert aus, verhehlt „Emilia Pérez“ mit seinen Chiaroscuro-Bildern nie, gänzlich in Frankreich gedreht zu sein. Ungeachtet all dieser vermeintlichen Verfremdungsebenen kommt einem „Emilia Pérez“ so nahe, dass man sich fragt, weshalb man solch einen Film bisher noch nie zu Gesicht bekommen hat.

filmladen.at