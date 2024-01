Entdeckungsreise durch die Linzer Museen in der Auszeit

Die Linzer Museen laden in den Semesterferien wieder zur Entdeckungsreise ein. Mit einem Ticket können Familien von 22. bis 25. Februar die Ausstellungen in sieben Linzer Museen besuchen. Mit dabei sind Ars Electronica Center, Lentos, Nordico Stadtmuseum, Schlossmuseum, Stifterhaus, OÖ Kulturquartier und voestalpine Stahlwelt.

Auf die jungen Besucher warten viele Highlights. Im Ars Electronica Center und dessen Deep Space ist ein Reisen durch unbekannte Welten und das Treffen mit Künstlicher Intelligenz möglich. Im Lentos Kunstmuseum können sich kleine wie große Künstler austoben und in der Ausstellung „Donau:Insel“ das Ökosystem im Blick von Kunst und Wissensschaft erkunden.

Lesen Sie auch

Ein Stadtlabor erwartet Neugierige im Nordico Stadtmuseum, in dem man einen Blick in eine mögliche Zukunft von Linz wirft. Das StifterHaus lädt zur Lesung „Prinzessin Hannibal“ — rund um einen etwas anderen Prinzen — und ermöglicht bei einer Familienführung Einblicke in die Zeit des Biedermeier, in der einst Adalbert Stifter lebte.

Total tierisch geht es im Schlossmuseum zu

Total tierisch geht es im Schlossmuseum Linz zu. Dort warten „geheimnisvolle Wesen mit Biss“ wie der Wolf, der Luchs und der Fuchs auf neugierige Gäste. Außerdem wird das größte Korallenriff Österreichs erforscht und die Geschichte der Pigmente bei einem Farbworkshop ermittelt.

Ausgestattet mit einer Taschenlampe brechen die Kinder zu einer Entdeckungsreise durch die Ausstellungswelt der voestalpine Stahlwelt auf. Geheimnisvoll wird auch die Suche nach Anton Bruckner. An einem noch unbekannten Ort gibt es Einblicke in sein Leben, seine Musik und in seine Zeit.

Tickets sind in allen beteiligten Museen und auf www.kupfticket.com erhältlich. Sie gelten für alle vier Tage und kosten 12 Euro für Erwachsene. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, Kinder bis 14 Jahre können gegen Vorlage der OÖ Familienkarte die Museen kostenlos besuchen und zahlen sonst 6 Euro.