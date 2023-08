Die Begegnung von vier Soldaten mit Franz Jägerstätter in der Haft begründete einst eine lebenslange Freundschaft zwischen den jungen Männern, ihren Familien und der des oberösterreichischen Widerstandskämpfers. Jägerstätter-Biografin Erna Putz ist der Geschichte nachgegangen.

Mutige junge Lothringer

„Braunau war nicht nur die Geburtsstadt Hitlers und jener Ort, an dem Franz Jägerstätter seinen Eid auf die Deutsche Wehrmacht ablegte, ehe er sich dazu entschloss, den Wehrdienst zu verweigern“, so Erna Putz. In der dort befindlichen Kaserne seien Anfang Jänner 1943 eine ganze Menge Rekruten aus Lothringen und dem Elsass von den Deutschen ausgebildet worden. „Als die Vereidigung anstand, mussten sie sich auf dem Kasernenhof aufstellen“, erzählt Putz. „Ein Ausbildner schickte jene in die letzten Reihen, deren Stiefel sehr schmutzig waren.“ Und dann sprach ein hoher Offizier über die Ehre, als Soldat in der Deutschen Wehrmacht zu kämpfen, die Rede gipfelte in der rhetorisch gemeinten Frage: „Sollte jemand unter Ihnen sein, der nicht freiwillig hier steht, der möge vortreten.“

Und dann geschah das Unglaubliche: „Vier 18-jährige Männer aus Lothringen traten — unabhängig voneinander — nach kurzem Zögern nach vorne.“ Auf minutenlange Stille folgte ein Getümmel, ein Geschrei und schließlich die Verhaftung der vier jungen Männer. Sie wurden ins Wehrmachtsgefängnis (Teil des heutigen Ursulinenhofes) nach Linz überstellt, dort in eine finstere Zelle gesperrt, wo sie mit Fußfesseln an die Wand gekettet wurden und neben brutalen Verhören die Demütigungen und Verletzungen durch die Aufseher erleiden mussten. Mit ihrer mutigen „Tat“ galten sie als „gefährliche Burschen“, als „Schwerverbrecher“.

Besonderer Zellenkollege

In der Zelle begegneten sie dem gut doppelt so alten Franz Jägerstätter, der mit ihnen sein Brot teilte, von seiner Familie erzählte, den Zellenkollegen Mut zusprach, mit ihnen betete. „Sie haben geweint, er hat sie getröstet“, erzählt Putz.

Zehn Jahre Haft wegen Wehrkraftzersetzung, lautete das Urteil. „Doch die Deutschen brauchten die jungen Männer an der Front“, so die Historikerin. Nach der Vereidigung, die sie schnell vor dem Richter leisten mussten, wurden sie zu so genannten Bewährungseinheiten an die Front verlegt. Franz Jägerstätter verloren sie aus den Augen.

Später desertierten alle vier unabhängig voneinander, alle überlebten den Krieg. Einer von ihnen, Georg Weyland, konnte Franz Jägerstätter nicht vergessen. Er hatte sich in der Zelle, als Post gekommen war und verschickt wurde, die Adresse von Franz Jägerstätter gemerkt und schrieb nach dem Krieg an dessen Frau Franziska.

Geteilte Erinnerungen

So entstand eine Freundschaft, ein Briefverkehr, gegenseitige Besuche fanden statt. Aus dem Briefwechsel gehe auch hervor, wie schrecklich die Bedingungen in der Haft gewesen seien: „Die Lothringer berichteten davon, dass die Aufseher sie zwangen, das Essen ganz heiß oder gar nicht zu essen, es ihnen in die Zelle, manchmal sogar in den Nachttopf schütteten“, weiß Putz. Zum Tode Verurteilte seien in den schweren Fußfesseln unter großem Gebrüll der Bewacher zur Abschreckung der anderen Insassen über die Gänge gejagt worden. Franz Jägerstätter schreibt in einem seiner Briefe aus Berlin, dass die Haftbedingungen dort besser wären als in Linz.

Von Melanie Wagenhofer