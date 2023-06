Er will sich seine „eigene Welt schaffen“

Der Zeitpunkt war alles andere als ideal: Nur wenige Tage, bevor Lou Asril, Absolvent des Linzer Pop-BORG, vor drei Jahren sein Debüt veröffentlichte, wurde der erste Corona-Lockdown verordnet.

„Es war ziemlich scheiße“, erinnert sich der österreichische Sänger, der damals einen kleinen Hype mit seinem modernen Soulentwurf („Heaven“) verursacht hat, heute daran. Trübsal blasen war für ihn aber keine Option, wie auch seine neue EP beweist. „Ich habe seitdem einfach extrem viel gelernt.“

Deutlich elektronischer

Da kann man dem jüngst 23 Jahre alt gewordenen Künstler nur zustimmen: Die sechs Nummern von „RetroMix21“ klingen ziemlich anders, gehen in eine deutlich elektronischere Richtung und sind doch ganz Lou Asril.

Ohne die durch Corona erzwungene Pause wäre all das wohl „nie entstanden“, nickt der Sänger, der eigentlich Lukas Riel heißt, im APA-Interview. Die Produktion habe ihn auf allen Ebenen gefordert und weitergebracht, „egal ob das musikalisch, visuell oder organisatorisch war. Es war einfach alles ein Schritt in diese Richtung.“ Sein Kreativpartner, der Produzent Maximilian Walch, habe auch Anteil daran, dass seine Songs mittlerweile deutlich artifizieller klingen als früher: „Max bewegt sich viel in diesen elektronischen Sphären. Auch ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wie wohl ich mich in dieser Welt fühle.“ Der Sound sei letztlich einfach „eine Entscheidung“ gewesen. „Ich wollte diese Popattitüde rauslassen und betonen.“

Etwas anderes, worin sich Lou Asril zuletzt geübt hat, war „Nein“ zu sagen. „Gerade was die Visuals betrifft, habe ich viel ausprobiert. Da gab es Dinge, die nicht geklappt haben, auch hier habe ich viel gelernt. Ich muss mir treu bleiben — gerade, was meine Kunst angeht.“ Davon abgesehen sei Geduld gefragt gewesen. „2020 haben wir mit der Arbeit begonnen, im Sommer 2022 wurden die Songs ins Mastering geschickt. Wir hatten also immer wieder längere Pausen und haben die Stücke gut atmen lassen, um zu sehen, was es braucht.“

Es hat sich jedenfalls gelohnt: Der Opener „Same Planet“ ist tanzbarer Pop mit melancholischer Schlagseite, „Feelings“ gefällt durch seinen eingängigen Refrain, und das nur etwas mehr als eine Minute lange „Breathe“ zeigt Asril von seiner experimentierfreudigen Seite. Dass dabei sein Gesang teils härter, jedenfalls noch akzentuierter rüberkommt als beim selbst betitelten Debüt, sei wohl der Erfahrung geschuldet. „Es ist jetzt viel kantiger, was ich einfach spannend finde.“

Inhaltlich gibt sich Asril ziemlich persönlich. „Die Songs sind wohl emotionaler als früher. Die Jahre waren einfach sehr intensiv, für viele Leute, auch für mich. Das ist nicht zuletzt ein Verzweiflungsschrei, wie er etwa in ,Same Planet´ hervorkommt. Da geht es um Ängste, die so stark sind, dass es einfach viel Energie für die Hoffnung braucht. Vielleicht schimmert das mit der Stimme dann durch.“ Zudem habe er sich weiterentwickelt. „Meine Kernthemen werden immer ein großer Bestandteil meiner Kunst sein. Aber ich habe probiert, etwas anderes zuzulassen. Deswegen sind auch familiärere Themen reingerutscht.“

Pop mit Anspruch

Begleitet wird die EP von vier Videos, für die sich Asril einiges überlegt hat. „Ich wollte dafür Charaktere haben, die die Energie des jeweiligen Songs noch einmal unterstützen und repräsentieren. Es soll alles in diesem Universum stattfinden, soll verwoben sein, aber trotzdem eigenständig.“ Pop eben mit Anspruch und nicht bestimmten Formaten entsprechend. Am simplen Ohrwurm hat Lou Asril ohnehin wenig Interesse.

Könnte er den vermeintlich einfachen Weg gehen? „Auf jeden Fall, aber der wäre dann auch viel fader“, schmunzelt der charismatische Musiker. „Eine eigene Welt zu schaffen, macht mir tausend Mal mehr Spaß, als auf Hits zu schreiben.“ Beim Linzer Lido Sounds Festival (16. Juni) wird er seine neue Musik zum Besten geben.