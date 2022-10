Die Geschichte des nur 48 Jahre dauernden Lebens von Milena Jesenská gestaltet Autorin und Regisseurin Cornelia Metschitzer an der Tribüne Linz so dicht, so intensiv, so genau, dass sie mit einem Theaterabend nicht auskam. Sie nimmt sich viel Zeit für die Rekonstruktion der Biografie der Journalistin und Widerstandskämpferin, die, großbürgerlich 1896 in Prag geboren, 1944 im KZ Ravensbrück starb.

Der erste Teil „Vor dem Fenster liegt die Welt“ erzählt von Milenas Entwicklung zum „Prager Bürgerschreck“ und ihrer Briefliebe zu Franz Kafka. Der zweite Teil, „Das ist das Leben“, der am Dienstag eine tief berührende Premiere erlebte, erhellt die zwei letzten Lebensjahrzehnte.

Lesen Sie auch

Die nie systemkonforme Journalistin erliegt in den 20er-Jahren der kommunistischen Sozialromantik, die aber bald am Machtapparat erstickt. Umso sensibler nimmt sie „Ereignisse, die sich wie Blei auf den Alltag legen“ wahr, erkennt früh die Unausweichlichkeit, zoomt die Auswirkung der globalen Katastrophe auf einzelne Personen.

„Politik rückt auf den Leib wie ein zu enges Hemd, Ereignisse dringen in die Wohnungen vor“. In einer Zeit, wo so vieles zugrunde geht, will sie mit Liebe antworten, leidenschaftlich plädiert sie, Politik selbst in die Hand zu nehmen. Metschitzer schrieb nach Ausbruch des Ukrainekriegs den zweiten Teil neu, die Annexion des Sudetenlandes und der Überfall auf Polen treffen ins Mark.

Männer ziehen durch Milenas Leben, jene, die ihr helfen, andere, denen sie das Leben ermöglicht, oft beides. Der großartige Rudi Mühllehner schlupft einmal mehr in all diese Männer, wird Jude, als Gipfel gar jüdischer Kommunist, ultimativer Grund für Milenas Vater mit seiner Tochter zu brechen, starke und schwache Persönlichkeiten vor dem Hintergrund der Zeit und dem Minimalismus der Tribüne Linz. Ganz groß Simone Neumayr. Sie trägt Milena in sich und überträgt auch alle Schichten dieser widerständigen Frau.

Metschitzer erzählt chronologisch, vollständig, sorgfältig. Zweieinhalb kurze Stunden dichte Zeitgeschichte mit Verbindung zur Gegenwart. Langer Applaus, schweigsames Publikum.