„Erfolg ist, wenn das Publikum unser Theater glücklich verlässt“

Mit einer Eigenproduktion von Hermann Hesses „Siddhartha“ feiert die Tribüne Linz ihr zehnjähriges Bestehen. „Das vermittelt eine schöne Botschaft in unserer gespaltenen Welt“, erzählt Cornelia Metschitzer, die das Stück mit Erlaubnis der Hesse-Erben in einer Neufassung auf die Bühne bringt. Zweite Eigenproduktion in der Jubiläumsspielzeit ist das Chanson-Musical „Das kunstseidene Mädchen“. Ergänzt wird das Programm durch Kooperationen mit dem Kulturverein Etty, dem Literaturschiff, den von Markus Doneus organisierten Gitarrenkonzerten und Gastspielen. So ist unter anderem Kabarettist Günther Lainer mit den Programmen „Mischmasch“ (18.10) und „Wurstsalat“ (10.11) zu sehen. Rund 60 Veranstaltungstermine wurden bis Ende des Jahres fixiert. „Wir sind happy , mit unserem Jubiläumsprogramm wieder eine bunte Vielfalt an Bühnenkünsten vorstellen zu können und freuen uns, auf ein ebenso vielfältiges Publikum“, so Metschiter und Rudi Müllehner, die das Theater führen.

117.121 Besucher haben in den vergangenen zehn Jahren die 1357 Veranstaltungen der Tribüne Linz besucht. „Ich werde oft gefragt, ob wir erfolgreich sind, dann antworte ich – ich hoffe es. Erfolg ist für uns, wenn die Besucher unser Theater glücklicher verlassen, als sie es betreten haben“, schildert Müllehner, der auch selbst als Schauspieler und Musiker auf der Bühne steht. Neu im Ensemble sind Lisa Kröll und Maximilian Wenning. Ganz am Anfang zählte man (inkl. Bernhard Mayer von der Bühne04) drei Mitarbeiter, mittlerweile ist die Truppe auf zwölf Personen angewachsen. Vor kurzem habe man auch die Technik komplett erneuert und sei nun inkl. Videoprojektoren und LED-Scheinwerfer auf dem neuesten Stand, so Mülleder.

Infos: www.tribuene-linz.at