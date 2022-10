Ergreifende Kunst

Die Komposition „Schwanengesang“ (1672) von Heinrich Schütz (1585-1672) stand am Freitag am Beginn der aktuellen musica sacra-Reihe. Das nach dem Dreißigjährigen Krieg über 300 Jahre verschollene Chorwerk konnte erst in den 1970er Jahren aufgeführt werden. Zu Gast in der Ignatiuskirche das von Markus Utz 1994 gegründete ensemble cantissimo aus Konstanz, das unter seiner Leitung mit nur 16 Sängerinnen und Sängern die traumwandlerisch-schlackenlose Kunst des a capella-Singens in doppelchöriger Aufstellung darbot. Es folgte Paul Hindemiths (1995-1963) „Messe a capella“ aus 1963, das Werk eines Meisters, der auf der höchsten Stufe seiner Kompositionskunst angelangt ist. Tief schürfende „Schwanengesang“-Texte von Robert Schneider, gelesen von Eva Sixt, wurden dezent begleitet von Orgel (Bernhard Prammer), Violone (Leonardo Bortolotto) und Theorbe (Rui Stähelin).

Ein großartiges Erlebnis, seltene Meisterwerke aus verschiedenen Epochen in wunderbarer Kombination zu erleben. Ergriffenheit und Zustimmung im Alten Dom bei den Konzertbesuchern. Der Applaus wurde mit Bruckners „Locus iste“ belohnt. grub

