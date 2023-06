Ernste Stoffe frei inszeniert

„Traum und Wirklichkeit“, so lautet das Motto des diesjährigen Festivals theaterzeit in Freistadt, das von 14. Juli bis 5. August stattfindet. Die Veranstalter richten in der Messehalle wieder ein innovatives wie breites Kulturangebot aus und konnten dafür bekannte Protagonisten wie Michael Köhlmeier als Gäste gewinnen.

Zentral ist beim biennal stattfindenden Festival, das seit 2011 über die Bühne geht, ein Theaterstück, das heuer aus Motiven von Schillers „Die Räuber“ und der biblischen Parabel über zwei Brüder entwickelt wird: „Der verlorene Sohn“ wird am 14. Juli uraufgeführt.

Riesige Bühne, Cinemascope-Stil

„Wie immer haben wir ernste, klassische Stoffe gewählt, die wir sehr frei und auf unsere Art und Weise aufbereiten“, so Susanna Bihari, die das Festival gemeinsam mit dem Pregartener Ulf Dückelmann leitet.

„Auf unsere Art“ bedeutet hier auch Cinemascope-Stil, das Live-Stück wird auf der riesigen, 40 Mal 40 Meter großen Bühne – die die Dimension der Felsenreitschule in Salzburg erreicht — von filmischen Sequenzen begleitet. Kernthema ist ein Familienkonflikt und die Räuber sind nicht die klassischen, sondern Gruppen, die sich in Zeiten angespannter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Situation gegen das System auflehnen, manchmal auch mit kriminellen Mitteln. „Wir sind sehr heutig, verorten uns aber nicht in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort, es geht um Allgemeingültigkeit und Aktualität“, so die Schauspielerin.

Aus zwei Brüdern werden bei Theaterzeit Bruder und Schwester, letztere dargestellt von Bihari. „Ulf Dückelmann versteht es, voller Emotionen, authentisch und mit viel Freiraum für die Schauspieler zu inszenieren — da geht man voll drin auf.“ Das Ensemble besteht aus insgesamt zwölf Schauspielern, darunter auch wieder Till Bauer und aus der Region Susanne Winkelhofer und Maria Knirzinger.

„Literarische Menüs“ u.a. mit Michael Köhlmeier

Neben dem Bühnenspiel werden bei Theaterzeit an zwei Abenden „Literarische Menüs“ serviert: Dabei lesen und plaudern nicht nur Autoren wie Michael Köhlmeier, Tarek Leitner oder David Wagner aus und über ihre Werke, das Ensemble von Theaterzeit spielt Szenen aus den Texten, um beim Publikum auch auf diese Weise die Lust am Lesen zu wecken. Verlage sind mit Büchertischen vor Ort, um regionale, aber auch internationale Literatur zu präsentieren. Auch die Gewinner eines Schreibwettbewerbes für Schüler erhalten eine Bühne.

theaterzeit engagiert sich auch für die Amateurtheaterszene. Daraus ist heuer ein neues Format entstanden: die Volkstheaterbörse, im Rahmen derer sich Amateurvereine nicht nur vernetzen, sondern auch live und anhand von Mitschnitten dem Publikum präsentieren können. Zwei Theaterpädagoginnen erarbeiten bei der Kindertheaterwoche ein Stück mit den jüngsten Darstellern (8- bis 14-Jährige).

Tradition hat auch schon ein Kurzfilmwettbewerb, der sich an Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und Tschechien richtet. „Wir haben heuer sensationelle 800 Einreichungen u.a. auch aus Südafrika oder dem Iran erhalten und denken darüber nach, das Teilnehmerfeld für die nächste Ausgabe zu öffnen“, so Bihari. Und die Jury ist prominent: Harald Sicheritz, Robert Dornhelm und Arman T. Riahi bewerten.

Ein Wiedersehen gibt es mit zwei Movicals über Elvis Presley, in denen der „Pregartner Elvis“ Rudi Hofer die Hauptrolle spielt, die heuer in einer Mischung aus Film und Theater zusammengeführt werden.

3000 bis 5000 Besucher hat man bei den vergangenen Festivals verzeichnet, Bihari ist gespannt, „wie es nun nach Corona weitergeht“.

Von Melanie Wagenhofer