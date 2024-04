Erster „Willi Resetarits Preis“ für Sänger Vusa Mkhaya

Der aus Simbabwe stammende Musiker, Komponist, Choreograf und Moderator Vusa Mkhaya erhielt am Samstagabend im Rahmen des Flüchtlingsballs im Wiener Rathaus den von der Stadt Wien gestifteten „Willi Resetarits Preis“. Die Auszeichnung im Gedenken an den am 24. April 2022 verstorbenen Musiker und Menschenrechtsaktivisten ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde zum ersten Mal vergeben. Der Preis richtet sich an „Musikpersönlichkeiten bzw. Bands mit gesellschaftlichem Engagement“.

Mit dem auch als „Ostbahn-Kurti“ bekannten Musiker, der im Alter von 73 Jahren tödlich verunglückte, verband Mkhaya eine langjährige Freundschaft. Der letzte gemeinsame Auftritt der beiden Künstler am 28. Wiener Flüchtlingsball 2022 war zugleich der letzte von Willi Resetarits, „bevor er am nächsten Tag auf so tragische Weise von uns ging“, heißt es am Sonntag in einer Aussendung des Vereins Projekt Integrationshaus. „Ich wusste nicht, dass dies sein letzter Auftritt sein würde. Ich hätte mir nie vorstellen können, auf derselben Bühne den ersten Willi Resetarits Preis zu gewinnen“, wird Mkhaya zitiert. „Es freut mich sehr, dass sich die Jury bei der erstmaligen Vergabe des Preises, mit Vusa Mkhaya für einen Künstler entschieden hat, der genau diese Kraft des Zusammenhalts verkörpert und darüber hinaus auch mit ‚unserem‘ Willi eng verbunden war“, so die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).

Lesen Sie auch

Mkhaya stammt aus Bulawayo in Simbabwe. Er kam Mitte der 1990er Jahre mit dem in Simbabwe gegründeten A-Capella-Trio „Insingizi“ nach Österreich und studierte am Musik-Konservatorium in Graz. „Im Rahmen der Gruppe ‚MoZuluArt‘ führt er gemeinsam mit Roland Guggenbichler die traditionellen Zulu-Klänge mit klassischer Musik zusammen“, heißt es über den Neo-Preisträger, der sich selbst als „Cultural Activist“ bezeichnet und für seine Verdienste zur Verbreitung der Musik und Kultur aus seinem Heimatland 2019 mit dem „Zimbabwe Archivers Award“ ausgezeichnet wurde. Mkhaya hat u.a. mit Künstlerinnen und Künstlern wie Erika Pluhar, Brunner & Brunner, Hans Theessink, Schiffkowitz (STS), den Wiener Symphonikern, Ludwig Hirsch oder der Wiener Tschuschenkapelle zusammengearbeitet.