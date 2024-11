Erwin-Ortner-Preis an Chordirigentin Sophia Khutsishvili

Der Preis des Erwin-Ortner-Fonds zur Förderung der Chormusik geht für das Jahr 2024 an die aus Georgien stammende Chordirigentin Sophia Khutsishvili. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde heuer zum 37. Mal vergeben.

Sophia Khutsishvili wurde 1998 in Tiflis geboren und begann ihre musikalische Laufbahn im Kinderchor des Staatlichen Opern- und Ballett Theaters Tiflis. 2019 schloss sie ihr Bachelorstudium in Chordirigieren am staatlichen Konservatorium Tiflis ab. Während des Studiums war sie Sängerin des Frauenchores von Tiflis und nahm an den Produktionen des Opernstudios teil. Zudem gründete sie den Jugendchor Camerata. Seit 2019 studierte sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo sie derzeit ein Studium des Orchesterdirigierens absolviert. Seit 2022 ist sie Künstlerische Leiterin der Cappella Albertina Wien

Lesen Sie auch

Erwin Ortner (76) ist Gründer und künstlerischer Leiter des Arnold Schoenberg Chors, emeritierter ordentlicher Professor für Chorleitung und chorische Stimmbildung und ehemaliger Rektor der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Der Erwin-Ortner-Fonds ist gemeinnützig und hat den Zweck, die österreichische Chormusik durch finanzielle Unterstützung von Chorleitern, Chören oder Komponisten zu fördern.

http://www.erwin-ortner-fonds.at