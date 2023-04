„Es gibt keinen Ort mehr, wo es keinen Müll gibt“

Wenn ein Müllwagen an einer Gondel hängend über Berge zu schweben scheint, und sich eine schier endlos wirkende Karawane von Lastwagen, bis weit über die Kante vollgepackt mit Abfall, über eine matschige Straße plagt, dann ist der Wiener Filmemacher Nikolaus Geyrhalter (51, „Unser täglich Brot“) am Werk. Sein neues Werk „Matter Out of Place“ beschäftigt sich mit dem, was wir Menschen in Unmengen hinterlassen: Müll.

VOLKSBLATT: Eines der ersten Bilder erinnerte mich sofort an die letzte Folge der „Piefke Saga“, wo das ganze falsche Idyll auf Bergen von Müll thront. Ist das das Bild, das Sie uns vermitteln wollen? Dass wir alle auf einem Haufen Dreck leben?

NIKOLAUS GEYRHALTER: Die Assoziation mit der „Piefke Saga“, die kam mir natürlich auch. Tatsächlich ist es einfach so, dass, seit die Menschheit Abfälle produziert, die nicht mehr leicht verrottbar sind, die Müllberge überall wachsen. Wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, dann erkennt man ja auch, wenn man durch die Gegend fährt, die ganzen künstlichen Hügel, wo man anhand der Form sieht, dass da Müll drunter ist. Früher hat man das halt einfach eingegraben. Das sind schon beachtliche Mengen, die da entstanden sind, die man nicht sieht, die aber auch nicht weg sind.

Lesen Sie auch

Ist das Thema Müll eines, das unumgänglich ist, wenn man als Filmemacher wie Sie so genau auf die Welt blickt?

Es ist tatsächlich so, dass es kein wahnsinnig originelles Thema ist und eines, das schon immer da war. Eigentlich interessieren mich ja die Menschen als Phänomen, das ich immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte. Wenn wir uns anschauen, was wir Menschen hinterlassen, dann sagt das schon ganz viel über unser System. Es ist a) kein aktuelles Thema und b) immer ein brandaktuelles Thema, weil wir einfach so viele Menschen sind und so viel Müll produzieren.

Ich sage immer, es gibt keine gute Lösung, es gibt schlechte und weniger schlechte Lösungen. Was immer für jemanden obsolet wird, wird Abfall. Und Abfall kann im besten Fall noch ein paar Recyclingzyklen vor sich haben, aber am Schluss ist es Restmüll. Und auch wenn der verbrannt wird, es bleibt immer etwas übrig. Nichts, was wir, auch wenn wir es nur kurz nutzen, glauben, zu brauchen, verschwindet. Selbst, wenn man tut, was man tun soll, also es in den richtigen Mistkübel wirft, bleibt immer etwas über. Müllberge, oder auch nur Schlacke, Ascheberge … Das kann man sich ausrechnen: Das Volumen des Materials, das auf der Erde bleibt, nimmt ständig zu.

Hätte es einen Ort auf der Erde gegeben, wo Sie nicht hätten drehen können? Also, anders gefragt: Gibt es einen Ort, an dem es keinen Müll gibt?

Ich glaube tatsächlich, dass es keinen Ort mehr gibt, wo es keinen Müll gibt, wenn man auch Mikroplastik miteinbezieht. Auch wenn das kein großes Thema im Film ist, ich glaube, dass da der Zug einfach komplett abgefahren ist. Das hat sich in den letzten hundert Jahren überall verbreitet, Mikroplastik entsteht ja auch nicht nur durch Plastikflaschen, die irgendwo weggeworfen werden, sondern auch durch Plastikfolien, die sich kleinreiben, Wäsche, die ausgewaschen wird, die ja inzwischen kaum mehr nur aus Baumwolle besteht. Jeder Autoreifen, den man am Ende wegwirft, ist einen Zentimeter weniger dick, das ist nichts anderes als Mikrokunststoff, der in die Natur geht. Jede Schuhsohle wird abgerieben, jede Styroporfassade an einem Haus wird irgendwann wieder rückgebaut und ein beträchtlicher Teil des Materials fliegt in die Luft. Es gibt so viele Prozesse, wo Mikroplastik entsteht und wo es scheinbar momentan auch keine Alternativen gibt.

Wie haben Sie dann die Drehorte ausgewählt?

Wir haben uns auf den Hausmüll beschränkt, den wir alle in den Mistkübel oder die richtigen Recyclingtonnen werfen und denken, dass wir es eh richtig machen, weil es bei uns halbwegs sauber ist, weil die Müllentsorgung richtig funktioniert. Aber, dass dahinter eine riesige Industrie beginnt, ein riesiger Aufwand, das wollte ich zeigen. Das, was täglich überbleibt, sich das auch anzuschauen in verschiedenen Kulturkreisen, das war spannend. Müll ist eine Herausforderung, die es auf der ganzen Welt zu lösen gibt.

Es gibt viele Szenen, wo der Einzelne mühsam riesige Müllberge abarbeitet. In welcher Rolle wollten Sie den Menschen zeigen?

Der Mensch hat in diesem Film viele Rollen. Er ist auf unsichtbare Weise natürlich Verursacher, dann ist der Mensch zum Teil bequem und lässt andere das Problem lösen, und dann gibt es auch engagierte Menschen, die im Kleinen versuchen, etwas zu verbessern und denen wollten wir ein Denkmal setzen. Wenn man ihnen zuschaut, ist man natürlich froh, dass das passiert, aber gleichzeitig weiß man, dass diese Arbeit hoffnungslos ist. Im Endeffekt geht es auch um Bewusstseinsbildung.

Mensch vs. Müll, ist der Kampf schon verloren?

Nein, er ist nicht verloren, aber er ist wirklich eine Herausforderung. Was ich gelernt habe, ist, dass Mülltrennen und Recycling natürlich selbstverständlich sein sollten und kein Weg daran vorbeiführt. Aber auch recycelte Rohstoffe haben einen immensen Energieverbrauch, bis sie wieder zu Produkten werden. Man spart den Rohstoff, aber der Aufwand ist im Grunde vergleichbar mit dem von neuen Produkten. Wenn man jetzt glaubt, wenn man recycelt, ist alles gut, weil man keinen Müll hinterlässt, dann stimmt das einfach nicht. Das Ziel muss einfach sein, weniger Müll zu produzieren. Ich weiß selbst auch ganz genau, dass ich Teil davon bin. Das ist bei allen meinen Filmen so: Ich habe die Erkenntnis, dass ich Teil von diesem System Mensch bin, der auf gar keinen Fall denken darf, ich bin irgendwie besser. Ich versuche, mit der Arbeit immer wieder zu verstehen, wie die Welt funktioniert, und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich mich als kleines Zahnrad eines großen Systems erkenne, also genau Teil dessen bin, was ich beschreibe.

Verzweifeln Sie manchmal darüber, was Sie zu sehen bekommen?

Nein, verzweifeln tue ich nicht, das wäre auch ungesund, da könnte ich diesen Beruf nicht mehr ausüben. Ich finde das Festhalten schon sehr wichtig, auch für zukünftige Generationen. Das ist eine Aufgabe, die mir zugeflogen ist. Irgendwann kann man diese Filme ausgraben und sehen, womit die Menschheit vor 100 Jahren gekämpft hat. Aber dieser Grundoptimismus, den ich mir über die ersten 50 Lebensjahre erhalten habe, der wird schon zunehmend schwieriger vor mir selbst darzustellen.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Der nächste Film, mit dem wir gerade begonnen haben, handelt von Schnee und Eis. Ein Naturphänomen, das durch den Klimawandel immer weniger werden wird. Wir wissen, dass die Meeresspiegel steigen werden, und wir schauen uns an, wo dieses Wasser eigentlich herkommt und wo der Schnee fehlen wird, wo wir ihn heute noch gewöhnt sind. Es ist auch wieder ein sehr komplexes Thema, das schwierig ist umzusetzen. Das wird ein Film, der durchgehend weiß sein wird.

Mit NIKOLAUS GEYRHALTER sprach Mariella Moshammer