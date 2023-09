„Es kommt der Tod vor und viel Unfug“

Philosophie und Popkultur — das verbindet die Geschichte „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann und die Kombi passt perfekt zu Charly Hübner, der jahrzehntelang den Kult-Kieberer Sascha Bukow im Rostocker „Polizeiruf 110“ gegeben und Uhlmanns Roman nun verfilmt hat. Mit dem VOLKSBLATT sprach der Schauspieler und Regisseur über den Tod, das Alberne und die Idee eines Kino-Comebacks von Bukow.

VOLKSBLATT: Was hat Sie an der Geschichte gereizt?

CHARLY HÜBNER: Dieser erste Dialog an der Tür, der strotzt ja nur so vor Unmöglichkeiten. Ganz viele Szenen, die im Roman sind, haben wir für den Film schnell aufgelöst. Da merkten wir, das ist so viel Unfug, das muss gemacht werden. Das waren am Ende auch die Hauptgründe: Dass der Tod vorkommt und viel Unfug. Ich bin selber erstaunt, dass es jetzt wirklich einen Film gibt. (lacht)

Wie kam es zu der Besetzung?

Ich dachte, Marc Hosemann als Tod Morten ist in der Lage, diese vielen Slapsticksachen zu spielen. Was ich von ihm noch nicht kannte, ist dieses Kindliche, dieses Fragile. Anna Maria Mühe hat sich gegen 23 Kolleginnen als Sophia durchgesetzt. Johann Gastdorf hat dieses Patente, das so schwer zu spielen ist. Reiner ist Protagonist und Antagonist in einer Figur, sein größter Feind ist er selber. Deshalb braucht man auch den Tod und die Liebe. Dimitrij Schaad war für mich der Richtige, weil er selbst schreibt, eine Haltung zu den Themen des Films hat, kreativ ist. Der guckt anders auf so eine Figur als jemand, der sich so method-acting-mäßig in einen Charakter nur hineinbegibt.

Sie selbst sind auch in einer kleinen Rolle zu sehen.

Ich habe natürlich auch narzisstische Anteile, aber die sind nicht so groß, dass ich mich selber gleich inszenieren muss. Von außen gab es aber den Wunsch. Und diesen Wirt, den fand ich gut, da ich schon so viele Wirte im Fernsehen gespielt habe.

Wie sind Sie als Regisseur? Sehr autoritär?

Das ist eigentlich eine Frage für die anderen. (lacht) Es würde mich wundern, wenn jetzt jemand sagen würde, autoritär. Da würde ich das Gespräch suchen. Der Kameramann und ich haben immer nur gesagt: Wir drehen gleich. Dadurch ist der Druck gleich so hoch, dass man ganz viel rausfindet. Das ist eher ein Organisieren und Motivieren. Ich versuche alle dafür verantwortlich zu machen, dass das Boot untergeht. (lacht)

Ihre Frau war so gesehen auch an Bord. Ging das gut?

Es ging super, wir arbeiten total gerne zusammen, haben viel zusammen gespielt. Es bringt nichts, wenn man rumeiert. Es bringt Lina nichts, wenn ich in einer Probe sage: Gaaanz toll! Und mir bringt es auch nichts, wenn sie sagt: Suuuper! Dadurch haben wir schon als Spieler eine strenge Tonalität entwickelt, die wir anwenden konnten.

Die Musik ist im Spielfilm fast wie eine eigene Figur …

Da muss ich Ihnen jetzt ‘mal explizit danken, dass Sie das so formulieren, weil das war genau die Absicht. Das macht mich sehr froh. Es war für mich immer klar – das ist ein Thees Uhlmann-Buch, also muss Musik eine übergeordnete Präsenz bekommen. Ein Jahr vor Drehbeginn habe ich gemerkt, ich brauche eine Frauenstimme, ich will eine Verstärkung der Liebe. Es ist ja letztlich Liebe gegen Tod, oder Liebe mit Tod, Tod durchs Lieben, auf jeden Fall diese beiden großen Begriffe. Ich wusste, ich brauche eine Stimme, die das Rotzige und das Zärtliche verbindet. Irgendwann stieß ich auf Steiner & Madlaina.

Es gibt im Film — sagen wir ‘mal — Gott und seine Tochter, im Buch nicht. Warum wurden die beiden eingeführt?

Wir hatten eine erste Fassung, die war sehr auf Comedy. Da kamen wir auf 45 Minuten, dann wird es absurd, wenn man das Thema nicht ernst nimmt. Das andere Problem war, dass man nach 45 Minuten immer noch nicht glaubte, dass Morten der Tod sei. Man dachte, das sei ein Freak aus Kreuzberg. Da wussten wir, dass wir eine Ebene erschaffen müssen, damit die Zuschauer diese Figur auf gar keinen Fall in Frage stellen. Da stieß ich im Roman auf eine Szene, wo Morten sagt, er bekäme immer nur so Auftragsbücher. Daraus entwickelte sich in meiner Assoziationskette so eine Kaurismäki-Welt. Für mich sind die Imbissbuden bei Kaurismäki Portale ins Jenseits. Dann denkt man an die Kaurismäki-Schauspielerinnen, und dann musste ich natürlich meine Frau Lina Beckmann fragen. Und wenn Gott überhaupt irgendwie aussieht, dann wie Josef Ostendorf. Ich bin ja so ein nichtkirchlich erzogener DDR-Junge, und deshalb habe ich mir so eine Chuzpe erlaubt.

Was hält Thees Uhlmann vom filmischen Ergebnis?

Man weiß ja immer nicht, was die Leute wirklich denken.

Was sagt er?

Er sagt zu mir, er sei total glücklich, hat sich mehrfach sehr intensiv bedankt. Und es sind so Sätze gefallen wie „Du hast mir in die Karten geguckt!“ Darüber freue ich mich natürlich. Aber ich glaube für so einen Autor … also, wenn ich mir vorstelle, jemand verfilmt mein „Motörhead“-Buch … alleine wenn ich Ihnen das jetzt so sage, setzt bei mir in der oberen Bauchregion sofort so ein Reflex ein.

Der Tod ist als Teil des Lebens sichtbar im Film. Ist Ihnen die eigene Endlichkeit dadurch bewusster geworden?

Es gibt ja so ein paar Momente, wo der Tod in ein Leben Einzug hält. Da stirbt vielleicht der Lieblingsonkel. Mein Vater ist aus dem Nichts einfach verstorben. Man redet über den Tod als großes Rätselraten. Aber als Hinterbliebener erlebt man einen ganz krassen Schmerz, je nach Liebe und Nähe die vorher war. Dieses Gefühl des definitiven Wegseins, das finde ich energetisch wirklich einen komplizierten Vorgang. Deshalb fand ich es auch gerade super, dass der Tod so eine Karlsson vom Dach/Mork vom Ork-Figur ist. Du kannst ‘mal auf so eine alberne Weise das Thema Tod bewegen, das hat mich daran am meisten gereizt.

Haben Sie am Regieführen Blut geleckt?

Warum soll man da rumeiern: ja! Mal gucken was passiert. Es gibt einige Ideen, alles Literaturverfilmungen, aber es fehlt natürlich überall das Geld. Ich hab mir jetzt ‘mal selber verboten, das weiterzudenken. Jetzt ist ‘mal Premierenmonat.

Hat das Aufhören beim „Polizeiruf“eine Lücke gerissen, oder eine riesige Freiheit gebracht?

Der Druck ist raus. Ich habe mir gedacht, jetzt haben wir Sascha Bukow aber auch echt von allen Seiten kennenlernen dürfen. Vielleicht wäre so eine Kinoreise interessant, ein Rücksprung zur Zeit der Wende. Wie ist so eine Figur zu diesem Erwachsenen geworden? Wie war der als adoleszenter Typ? Das wäre noch etwas Anderes gewesen. Aber ich habe gemerkt, in dem Alter damals, mit 48, ich muss jetzt das Leben noch einmal anders packen. Dann hat Sascha Bukow ja selber gesagt, dass er das gut findet, dass er auch kein Polizist mehr sein will. (lacht)

Irgendwann ist es genug …

Die Entscheidung ist fünf Jahre her, aber jetzt kommt erst der Moment, dass ich nicht mehr in der Krimidramaturgie denke. Irgendwann legt sich das ins Gemüt. Ich bin total im Frieden und glücklich, dass wir es so krude beendet haben, dass die Figur keinen klassischen Abschied hingelegt hat, sondern ‘was Rätselhaftes, Seltsames, nicht Nachvollziehbares. Das passt am besten zu ihm.

Ich denke, ich höre es schon. Comeback ausgeschlossen?

Stand heute: total. Man weiß ja nie, was kommt, aber da will ich gar keine Tür einer Hoffnung aufmachen. Es ist auch überhaupt kein Rauschen im Walde.

Außer Sie machen ‘was fürs Kino über den jungen Bukow.

Das wäre auf jeden Fall … der war ja in der Zeit von Lichtenhagen, dem Angriff auf das Ausländerheim … wenn man so eine Charakterkonstruktion für voll nimmt und durchspielt, dann hat der zu der Zeit genau dort gelebt. Es würde mich wundern, wenn dieser junge Alexander Bukow da nicht mit seinen Kumpels vorbeigekommen ist. Das ist dann natürlich schon reizvoll, sich das vorzustellen. Aber das war nicht sein Hauptgeschäft, der war nie politisch, der hat sich, glaube ich, in der Zeit schon mitm Transport von Substanzen von A nach B befasst.

Da höre ich schon Stoff raus …

(lacht) Das geht ganz schnell. Aber man weiß ja nicht, was kommt.

Mit CHARLY HÜBNER sprach Mariella Moshammer