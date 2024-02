Fastenzeit in der Ursulinenkirche: Kunst der Vergänglichkeit

Die Kirche als Rückzugsort, als Ort des Vergänglichen, der Verwandlung. Schon traditionell ist die Linzer Ursulinenkirche in der Fastenzeit ein Ort, an dem künstlerische Positionen Platz finden. Unter dem Titel „Memento Mori“ („Gedenke des Todes“) sind auch dieses Jahr wieder Arbeiten eingezogen, die sich mit der besonderen Zeit im Jahr, aber auch mit aktuellen Themen beschäftigen. Sie stammen von vier jungen Künstlern, Studenten der Linzer Kunstuniversität und der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Ein Zelt als Rückzugsort

Vor dem Altar hängt ein rosafarbenes Zelt von der Decke, Halt findet es in der Kuppel. Die Zeltwände rosa Vorhänge, drinnen Boden aus Moos und Pilze und leuchtende Blüten, von der Künstlerin selbst gehäkelt. Die Arbeit von Fiona Prohaska titelt „negative_rpm“. „rpm steht für Atemzüge pro Minute“, erklärt die Künstlerin. Der Blick hinein, das Einlassen auf die kleine Wald-Szenerie ist wie ein Rückzug aus dem Alltag und der Hektik, die ihn bestimmt. So wie es auch der Kirchenraum sein soll.

Lesen Sie auch

Einlassen muss man sich auch auf die Vorstellung, die die in Wien studierende Daphne von Schrader in ihre interaktive Installation „Synthese“ implementiert hat: Vor den beiden Seitenaltären der Ursulinkenkirche hat sie grüne Decken und Pölster drapiert, grüne Inseln, die dazu einladen, sich niederzulassen. Oben drüber strahlen Wachstumslampen.

Die Künstlerin stellt die Frage, was wäre, wenn der Mensch zur Fotosynthese fähig wäre, sich in eine Pflanze verwandeln und so die vom Klimawandel bedrohte Welt retten könnte. Mit Kopfhörern geht man dazu auf eine meditative Klangreise mit Geräuschen und Stimmen, deren Ende ernüchternd ist.

Im Dialog mit den Kirchenbesuchern

„Die Kirche ist kein musealer Raum, die Kunst, die wir hier zeigen, tritt in Dialog mit den Menschen, die das Gotteshaus besuchen“, erklärt die für die Nutzung der Ursulinenkirche als Raum für Kunst und Kultur zuständige Angelika Stummer.

Seit 33 Jahren werden in der Fastenzeit Werke von Künstlern gezeigt, schon letztes Jahr waren mit Arbeiten von der Linzer Kunstuni ganz aktuelle, junge Positionen zu sehen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die man heuer mit einer Auswahl an bestehenden Arbeiten zu Vergänglichkeit und Tod, kuratiert von Martina Gelsinger von der Diözese und Anja Ellenberger von der Kunstuni, fortsetzt.

An den Seitenaltären ragen kleine Skulpturen hoch, „stark abstrahierte, fragmentierte menschliche Gestalten“, wie der Künstler selber sie beschreibt, die an Reliquien, wie sie in vielen Gotteshäusern zu finden sind, erinnern. Severin Standhartinger holt dem Betrachter unter dem Titel „Theater“ die sonst oft tabuisierte Vergänglichkeit ins Bewusstsein.

Von dem Studenten der Linzer Kunstuni ist in der Krypta auch das Video einer Performance zu sehen, die er im vergangenen Jahr in Bologna gezeigt hat. „dress rehearsal“ nennt sie sich, übersetzt Generalprobe, auch damit überschreitet der Künstler Grenzen: Standhartinger ist zu sehen, wie er sich einer offenen Nische in einer Reihe von Gräbern nähert, sich hineinlegt. Einen Moment verharrt der Künstler darin, von außen sind nur seine Schuhe zu sehen, ehe er bedächtig herauskriecht und den Ort wieder verlässt.

Ein Baum wird zu Grabe getragen

Bemerkenswert ein weiteres künstlerisches Projekt, das ebenfalls in der Krypta großflächig als Video an die Wand geworfen wird, in dem es um die durch Menschenhand beschleunigte Vergänglichkeit unserer Natur, konkret das Waldsterben, geht. Im steirischen Großreifling hat Benjamin Ben Amotz, Student an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, im Zuge einer Kooperation mit dem dortigen Forstmuseum Silvanum seine „Fichtenbestattung“ abgehalten.

Eine elf Meter lange tote Fichte, dahingerafft vom Borkenkäfer, wurde in einem Sarg bestattet. Und nicht nur Kollegen haben bei dem Kraftakt, nach der Trauermesse die verstorbene Fichte zu Grabe zu tragen, mitgewirkt.

Die Bevölkerung aus dem Ort, für die Forstwirtschaft eine der Lebensgrundlagen darstellt, hat sich beteiligt: Der Pfarrer hat in der Kirche zum Thema gepredigt, die Menschen sind schwarz gekleidet erschienen, die Blasmusik hat gespielt und man so dem Baum symbolisch für die gesamte Natur die sonst zu wenig vorhandene Achtung erwiesen.

Von Melanie Wagenhofer