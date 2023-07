Faust und ein oö. Sommernachtstraum

Festspiele Schloss Tillysburg starten am Donnerstag in St. Florian mit Menasse

Die Festspiele Schloss Tillysburg in St. Florian bei Linz eröffnen am Donnerstag ihre siebente Saison mit Robert Menasses „Ein neues Faust-Spiel oder Dr. Hoechst“. Nach seiner Uraufführung 2009 in Darmstadt ist das Stück nun österreichweit das erste Mal zu sehen.

Weiters auf dem Programm von Intendant Nikolaus Büchel stehen bis 15. August „Ein OÖ. Sommernachtstraum“(Premiere: 13. Juli) aus der Feder von Susanne F. Wolf sowie „Josef Lang – k.u.k. Scharfrichter“ (Premiere: 20. Juli).

„Zwei Welttheaterstoffe durch eine verschiedene österreichische Brille gesehen“, kommentiert der in Wien geborene Liechtensteiner Büchel die beiden Stücke von Menasse und Wolf. Er hat den Menasseschen Faust auf „nicht ganz zwei Stunden Spielzeit gekürzt, im Einvernehmen mit Menasse“ und auch Aktualisierungen vorgenommen. Alexander Rossi wird als Johannes Hoechst, genannt „Alter Faust“, zu sehen sein.

Wolfs Version des Sommernachtstraum verspricht Shakespeare in Form eines Nestroy-Lustspiels und wird nach Oberösterreich versetzt, inszeniert von Lisa Wildmann. Bernhard Majcen und Lisa Furtner geben Theseus/Oberon und Hippolyta/Titania, Rossi wird den Amtsdiener Zettel spielen.

Büchel lobt das „feine Ensemble“ und das Schloss mit seinem gut erhaltenen Arkadenhof als „einen der schönsten Spielorte Österreichs“ und „Mittelding zwischen k.u.k. und Toscana“. Die Festspiele seien sein „Baby“, für das er sich eine ähnliche Auslastung wie 2019 und 2022 mit 5000 Gästen wünsche. „Werden es mehr, freue ich mich“.

J-D. Schwarzmann — Schauspieler und Technikchef — tritt heuer unter anderem ab 20. Juli in die Fußstapfen von Helmut Qualtinger im Scharfrichter-Monolog, dem satirischen Einpersonenstück über das Leben und Wirken des letzten Scharfrichters Österreich-Ungarns von Gerhard Dorfer und Anton Zettel. Die ersten beiden Aufführungen im Südturm der Stiftsbasilika St. Florian sind bereits ausverkauft.

Lisa Wildmann kommt ab Freitag mit ihrem eigenen, im Vorjahr sehr erfolgreichen Stück „Angst“, das sie nach Stefan Zweig bearbeitet hat. Florian Ilies’ „1913“, ein Live-Hörspiel mit Sichtbarem, wird ab 23. Juli als szenische Lesung mit Rilke und Lou Andreas Salome, Kokoschka und Alma Mahler, Kafka und Felicitas Bauer gebracht. Gastspiele geben Christoph Fritz mit seinem zweiten Programm „Zärtlichkeit“ (8. Juli) und die Gesangskapelle Hermann mit „Fesch“ (19. Juli).