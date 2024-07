Festspielstart in Salzburg mit Fest für alle und Jedermann

Die Salzburger Festspiele 2024 starten am Freitag traditionell mit der Ouverture Spirituelle. An diesem Freitag werden im Rahmen des dreitägigen Festes zur Festspieleröffnung, das auch am 20. und 26. Juli stattfindet, die Theatertore für alle Interessierten geöffnet. Mit Spannung wird dabei am 20. Juli die Premiere der Neuinszenierung des „Jedermann“ unter der Regie des Kanadiers Robert Carsen mit Philipp Hochmair als „Jedermann“ und Deleila Piasko als „Buhlschaft“ erwartet.

Die Salzburger Festspiele bieten von 19. Juli bis 31. August 172 Aufführungen an 15 Spielstätten sowie 33 Vorstellungen im Jugendprogramm „jung & jede*r“. 219.849 Karten sind aufgelegt. Ein Satz von Albert Camus hat Intendant Markus Hinterhäuser bei der Zusammenstellung des diesjährigen Programms geleitet: „Ich revoltiere, also sind wir.“ Offiziell wird das Festival am 26. Juli mit einem Festakt in der Felsenreitschule eröffnet. Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des einstigen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow, wird die Eröffnungsrede halten. Sie gilt als Expertin der zeitgenössischen russischen Geschichte und Politik sowie als scharfsinnige Analytikerin und Kritikerin von Wladimir Putins Regime.

