„Fideler Bauer“ triumphiert in Bad Hall

Die Operettenfestspiele Bad Hall haben mit Leo Falls oberösterreichischer Operette „Der fidele Bauer“ endgültig wieder jenes Niveau erreicht, mit dem der unvergessene Wilhelm Schupp jahrzehntelange für ausverkaufte Häuser sorgte.

Nun präsentieren Intendant Thomas Kerbl, Musikchef Walter Rescheneder und Regisseur Diethmar Straßer eine musikalische und szenische Neufassung des Werkes von Autor Victor Léon und Komponist Leo Fall, dessen 150. Geburtstag wir heuer feiern.

Die Handlung wurde von Oberwang nach Adlwang verlegt, aktuelle Probleme wurden nicht für Polemiken genutzt, dabei wäre das mit dem Heinerle-Schlager-Refrain „Heinerle, Heinerle, hab’ kein Geld“ leicht möglich gewesen. Die Figur der Mutter wurde gestrichen, Heinerle in Gestalt des Florianer Sängerknaben Johannes Hurnaus interpretierte das Lied gemeinsam mit Ex-Burgschauspieler Hermann Scheidleder als Titelheld Matthäus Scheichelroither fernab der Handlung liedhaft, wobei Stefan Bramberger die Steirische Harmonika erklingen lässt.

Scheichelroithers Sohn Stefan, der Intellektuelle der Familie, wird Arzt in Wien und heiratet in eine Berliner Familie ein, womit im zweiten Akt drei gesellschaftliche Schichten aufeinandertreffen. Auch hier gibt es keinen Versuch zur Gesellschaftskritik. Trotz aller Schwierigkeiten werden die drei Gruppen zu einer toleranzgeprägten Einheit. Diese erlöscht zwar durch lokale Trennungen, bleibt aber menschlich aufrecht. Ein interessanter Ratschlag, so gar nicht der Intoleranz unserer Verhaltensweise entsprechend, wird dem Publikum auf den Heimweg mitgegeben.

Die Oberwanger werden durch Hermann Scheidleder als „Zipflhauben-Bauer“ Scheichelroither und Michael Nowak als Bürgermeister Lindoberer angeführt, wobei Scheidleder den nuancierten feinen Ton, Nowak jedoch die Entschiedenheit wählt.

Das große Ensemble wurde rollendeckend besetzt, der Chor Nowacanto und alle Mitwirkenden sind mit vollem Einsatz in den plakativen Bühnenbildern von Gottfried Angerer und den Kostümen Susanne Kerbls an der Arbeite.

Inklusive zwei Zusatzvorstellungen gibt es den „Fidelen Bauern“ noch bis 5. August.