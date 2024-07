Filmfestspiele Locarno: Alfonso Cuarón erhält Preis für Lebenswerk

Der fünffache Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón wird vom Filmfestival in Locarno mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der mexikanische Filmregisseur und Drehbuchautor bewegt sich zwischen Low-Budget-Filmen in Mexiko und Hollywood-Blockbustern. Der Preis wird ihm am Sonntag, dem 11. August, auf der Piazza Grande überreicht, wie das Locarno Film Festival am Mittwoch mitteilte.

„Harry Potter“, „Gravity“ und „Roma“

Der 62-jährige Cuarón war unter anderem Regisseur von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004), „Gravity“ (2013) und „Roma“ (2018). An der Preisverleihung wird auch der Film „Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000“ (1976) des Schweizer Filmregisseurs Alain Tanner gezeigt, den der Mexikaner persönlich ausgewählt hat. Vor der Vorführung des Films wird Cuarón zusammen mit Frédéric Maire, dem Direktor des Schweizer Filmarchivs, über den Einfluss des Films auf seine eigene Arbeit, als auch die Filmgeschichte im Allgemeinen diskutieren.

Der Lifetime Achievement Award für das Lebenswerk wird Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Filmkarrieren verliehen. In den vergangenen Jahren erhielten unter anderem der italienische Filmproduzent Renzo Rossellini (2023), der italienische Regisseur Dario Argento (2021) oder auch US-Schauspieler Harrison Ford (2011) den Preis.