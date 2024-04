Filmfonds fördert nächstes Projekt von Erfolgsduo Franz/Fiala

Das Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala, dessen „Des Teufels Bad“ zuletzt auf der Berlinale gefeiert wurde, arbeitet bereits am nächsten Vorhaben. Unter dem Titel „Forever Yours“ plant man die Verfilmung einer Kurzgeschichte des schwedischen Autors John Lindqvist, in der es um ein Paar geht, für das sich nach der Nahtoderfahrung des Mannes alles ändert. Der geplante Film ist eines von sieben Werken, die nun vom Filmfonds Wien in der Projektentwicklung gefördert werden.

Doku über VALIE EXPORT

Dazu gehört auch „Die Semmel“ von Kultfilmer Marko Doringer, der sich darin auf die Spuren seines Großvaters und dessen Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg macht. Claudia Müller, die zuletzt „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ vorgelegt hat, arbeitet an der Idee, Kunstdoyenne VALIE EXPORT mit „Das bewaffnete Auge“ ein dokumentarisches Denkmal zu setzen. Und auch das Drehbuch von Schauspieler Murathan Muslu, „Die Stille der Asche“, in dem es auf um zwei Ausbrecher geht, die ihren nächsten Coup planen, ist momentan im geförderten Projektstatus.

Goigingers nächster Streich

Insgesamt hat der Filmfonds Wien in der zweiten Jahressitzung 2,36 Mio. Euro an insgesamt 13 von 39 eingereichten Projekte vergeben, darunter auch viele Werke, die bereits über die Projektentwicklung hinaus gediehen sind. Dazu zählen das neue Vorhaben von Shootingstar Adrian Goiginger („Rickerl“), der in „Vier minus Drei“ das dramatische Lebensbuch von Barbara Pachl-Eberhart verfilmt, Andrina Mračnikars Partisanenfilm „Mila/Marija“ oder das Biopic „Bruno“, in dem sich Harald Sicheritz des jungen Bruno Kreiskys annimmt.

Auch der Fernsehfonds Austria veröffentlichte am Mittwoch die Zahlen seiner ersten Förderrunde des Jahres. Dabei schüttete man an 67 Film-, Serien- und Dokumentarprojekte knapp 10,3 Mio. Euro aus. Darunter finden sich auch 13 internationale Fernsehvorhaben.