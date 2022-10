Finale mit Horror-Kreuzfahrt

Mit seinem Roman „Die Hauptstadt“ hat Robert Menasse den Beweis geliefert, dass es möglich ist, den Strukturen und Machtmechanismen der Europäischen Union ein Gesicht zu geben und daraus ein spannendes Buch zu machen. Das Buch wurde 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Das Follow-Up „Die Erweiterung“ ist für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Völlig zu Recht. Der 650-seitige Roman ist klug und unterhaltend, spannend und bereichernd.

Erneut beeindruckt das Beharren auf den Anspruch, nicht persönliche Befindlichkeiten, sondern politische Entwicklungen der Gegenwart ins Zentrum zu rücken und dafür geeignete Figuren zu finden, die man im Laufe der Romanhandlung miteinander in Beziehung setzt.

Da mutet Menasse den Lesern einiges zu. Schauplätze sind u. a. Brüssel, Warschau, Tirana und Wien. Hier, nämlich in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums, wird das Schlüsselobjekt des Romans ausgestellt, der Helm des Skanderbeg. Dieser im 15. Jahrhundert hergestellte und von einem vergoldeten Ziegenkopf gekrönte Prunkhelm wird dem albanischen Freiheitshelden Georg Castriota zugeschrieben und gilt als Nationalsymbol Albaniens.

EU-Beitritt Albaniens

Symbolpolitik ist eines der zentralen Motive des Buches, in der die titelgebende EU-Erweiterung vor allem anhand der Beitrittsbestrebungen Albaniens abgehandelt wird. Wie der albanische Ministerpräsident gegenüber europäischen Politikern und Journalisten auftritt, spielt dabei ebenso eine Rolle wie der Helm selbst. Weswegen er sich bald nicht mehr in seiner Vitrine befindet. Menasse zitiert dabei augenzwinkernd den Diebstahl der Saliera und hat auch sonst manche Anleihe an der Wirklichkeit genommen.

Den Albanien-Strang seines Romans gestaltet Menasse mit viel Lokalkolorit und Folklore und konterkariert diese Buntheit mit grauen Brüsseler Büros, in denen Kompromisse und Kommuniqués ausgedealt werden, noch ehe überhaupt Verhandlungspositionen feststehen. Zwei Verbindungslinien gehen in den europäischen Osten: Der österreichische Kommissionsbeamte Karl Auer knüpft zarte Bande mit einer albanischen Juristin, die für die von der EU geforderten Justizreformen zuständig ist, sein polnischer Kollege Adam Prawdower nimmt privaten Kontakt mit seinem einstigen „Blutsbruder“ Mateusz auf, der vom Untergrundkämpfer zum nationalistischen Ministerpräsidenten wurde — ein verpönter Fauxpas, den Adams Chefs dennoch für sich zu nutzen versuchen. Denn Polen droht den Beitrittsprozess zu torpedieren.

„Die Erweiterung“ kulminiert im Stapellauf der luxuriösen SS Skanderbeg, zu der höchste europäische Politiker vom albanischen Ministerpräsidenten eingeladen werden. Menasse lässt die Kreuzfahrt kräftig aus dem Ruder laufen und manövriert seinen Roman Richtung Horrorshow. Für den Leser gilt dasselbe wie für den Passagier: Aussteigen ist unmöglich. Und auch wenn man am Ende führungslos auf die Katastrophe zusteuert, kann man doch sagen: Ein fantastisches Abenteuer!W. Huber-Lang

Robert Menasse: „Die Erweiterung“, Suhrkamp Verlag, 654 Seiten, 29,50 Euro