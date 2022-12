Finnin Lilli Paasikivi übernimmt die Bregenzer Festspiele

Seit heute steht fest, wer in Nachfolge von Elisabeth Sobotka ab 2025 die Bregenzer Festspiele führen wird: Die Finnin Lilli Paasikivi wird das Festival am Ufer des Bodensees übernehmen. Die 57-jährige Mezzosopranistin wurde am Mittwoch von Festspielpräsident Hans-Peter Metzler der Öffentlichkeit vorgestellt.

Paasikivi kann neben der eigenen Karriere als Sängerin, die sie rund um die Welt führte, auch einige Erfahrung in der Leitung von Klassikinstitutionen vorweisen. So ist die 57-Jährige seit 2013 künstlerische Leiterin der Finnischen Nationaloper, dem einzigen professionellen Opernensemble des Landes. Dabei zeichnete sie verantwortlich für die Ausrichtung und die Spielplangestaltung der Institution.