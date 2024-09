Florian Silbereisen moderiert auch 2025 und 2026 Shows für ARD

Florian Silbereisen wird auch 2025 und 2026 große ARD-Shows präsentieren. Acht Ausgaben seiner „Feste“-Reihe werden unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) für ARD Mediathek und das ARD-Hauptprogramm „Das Erste“ produziert, wie der MDR-Rundfunkrat mitteilte. Die „Bild“-Zeitung hatte davor über die Pläne berichtet.

Die „Feste“ mit dem 43-Jährigen gehören den Angaben zufolge zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. „Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die ‚Feste‘ mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen“, heißt es.

Bei der Finanzierung gibt es eine Veränderung: Laut Rundfunkrat übernehmen die anderen Partner innerhalb der öffentlich-rechtlichen ARD-Gemeinschaft mehr finanzielle Verantwortung. Das entlaste den MDR. Im Mai hatte MDR-Intendant Ralf Ludwig deutlich gemacht, dass der Sender die Kosten stärker umverteilen wolle.

Zu der Showreihe „Feste“ im ARD-Gemeinschaftsprogramm „Das Erste“ zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel „Das Adventsfest der 100 000 Lichter“. In den Shows treten viele Schlagerstars auf. Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich.

Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe „Traumschiff“ spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.