Florianer Sängerknaben begeisterten mit ihrem Können in China

Glücklich zurückgekehrt von ihrer großen Reise nach China sind dieser Tage die St. Florianer Sängerknaben. Mit vielen Eindrücken aus dem Reich der Mitte kamen die 26 Sängerknaben und neun Männerchormitglieder nach Hause, um ihre wohlverdienten Ferien anzutreten.

Sechs Konzerte in großen Städten und großen Hallen gab der oberösterreichische Knabenchor im Rahmen seiner diesjährigen Tournee, die von Tianjin über Xi’an, Linyi, Yancheng und Nanjing schließlich nach Peking führte.

Konzerte in den großen Häusern der jeweiligen Städte bis hin zum Abschlusskonzert in der Forbidden City Hall in Peking brachte dem begeisterten Publikum das abwechslungsreiche Programm des Chores näher, das in diesem Jahr neben internationaler Chorliteratur natürlich auch Werke des Jubiläumskomponisten Anton Bruckner beinhaltete.

Schuhplattler durften nicht fehlen

Ein spezieller Österreich-Teil mit Schuhplattler darf auf keiner China-Tournee fehlen, so begeisterte man auch in diesem Jahr damit das staunende Publikum. Die Eindrücke aus den riesigen Konzerthallen machten die Reise ebenso zum unvergesslichen Erlebnis wie die großartigen Sehenswürdigkeiten, die die Reisegruppe bestaunen konnte.

So besichtigte man in Xi’an die weltberühmte Terrakotta-Armee, in Peking die Verbotene Stadt und die nahe Chinesische Mauer. Das reichhaltige und ausgezeichnete chinesische Essen sowie die vielen, vielen Menschen werden allen Mitreisenden sicher in Erinnerung bleiben.