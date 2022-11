Frauen, Fußball, Familienfeiern

Mit „Mutter“ startet am 17. November die diesjährige Ausgabe der Reihe „Frau. Macht.Film“, eine Kooperation des Frauenbüros der Stadt Linz mit dem Programmkino Moviemento. Ziel sei es, so die Veranstalter, Frauen und ihre Erzählungen in der männerdominierten Filmbranche sichtbar zu machen.

In „Mutter“ führt Anke Engelke am Donnerstag um 18 Uhr acht Originalstimmen von Müttern beeindruckend inszeniert zusammen.

Lesen Sie auch

„Celts“ (20.30 Uhr), der zweite Film des Abends, entfaltet rund um eine chaotische Familienfeier ein Spiegelbild der Gesellschaft vor dem Hintergrund eines Krieges.

Stille Rebellin & Trash-Metal-Band

Am Freitag, 18. November, beleuchtet um 18 Uhr eine Podiumsrunde unter dem Titel „Kinomacht Frauenbild“, wie Frauenfiguren im Film dargestellt werden.

Zwei Filme stehen am Freitag ebenfalls am Programm: „Emily“ (20.30 Uhr) ist die bildgewaltige und mitreißende Biografie der britischen Autorin Emily Bronte, einer stillen Rebellin des 19. Jahrhunderts. Die queere libanesische Thrash-Metal-Band Slave to Sirens steht im Zentrum des Dokumentarfilm „Sirens“ (16 Uhr).

Am Samstag, 19. November, endet die Filmreihe mit „Ninja Baby“(18 Uhr), „Call Jane“ (20.30 Uhr) und „How the Room felt“(16 Uhr). „Ninja Baby“, basierend auf Inga Saetres Graphic Novel „Fallteknikk“, ist eine bissige Komödie über eine junge Schwangere und einen als Cartoon-Figur manifestierten Fötus.

„Call Jane“ porträtiert eine Frau, die in den USA der 1960er Jahre Teil einer im Untergrund agierenden feministischen Organisation wird, die Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen hilft — ein, auf historischen Geschehnissen basierender, überaus aktueller Film, angesichts der Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.

„How the Room felt“ ist ein Dokumentarfilm über einen Fußballverein für Frauen und queere Personen in Georgien. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Regisseurin statt.

Mehr Infos zu den Filmen und Karten auf www.fraumachtfilm.at und www.moviemento.at