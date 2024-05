Freistadt bläst zum Spektakel

Die Bezirkshauptstadt Freistadt wird am 1. Juni auch zum musikalischen Zentrum in der Region. Tausende Musiker und Zuschauer werden dann zum Bezirksmusikfest erwartet. Dass ausgerechnet Freistadt als Ausrichter dieses Jahr einlädt, hat auch einen weiteren Hintergrund.

Die Stadtkapelle feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Mitanaund in Freistadt“ wird mitanaund marschiert, musiziert und gefeiert. Als Location für die Marschwertung, Konzerte und Bewirtung der vielen Teilnehmer und Besucher dient das Messegelände rund um das neue Hotel „Freigold“.

Lesen Sie auch

Fest wird zur logistischen Herausforderung

Das Fest wird aufgrund seiner Größe auch zu einem logistischen Riesenspektakel. Ein Event in dieser Dimension, wäre für die Stadtkapelle allein, nicht zu bewältigen. „Wir erwarten 1.500 Musiker aus allen teilnehmenden Kapellen der 27 Gemeinden, dazu tausende Zuschauer. Um die Veranstaltung stemmen zu können, brauchen wir 300 bis 350 ehrenamtliche Helfer“, so Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger.

Deshalb wurde bereits vor einigen Wochen ein Helferaufruf gestartet. Unter www.bmf24.at/helferin-werden bzw. unter der Telefonnummer 0677/63770413 können sich Interessierte Helfer melden. Gesucht werden unter anderem Geschirr-Giganten (Abräumer), Getränke-Gurus (Schankhelfer), Kulinarische Künstler (Küche) sowie Adlerauge (Security) oder Backfeen (Dessert).

Wahnsinns-Stimmung, Ruhm und Ehre

„Damit so ein riesiges Fest ein voller Erfolg wird, brauchen wir die Hilfe von den Freistädtern. Allen Helfern ist neben der Wahnsinns-Stimmung auch noch Ruhm und Ehre sicher. Verpflegung während des Dienstes ist ebenso selbstverständlich“, so Alfred Wurm, Obmann der Stadtkapelle Freistadt. Bereits ihre Unterstützung zugesagt haben auch schon einige Vereine der Bezirkshauptstadt, was den Zusammenhalt in Freistadt einmal mehr unter Beweis stellt.

Als Dankeschön für die Mithilfe und Unterstützung gibt es nicht nur ein T-Shirt, sondern am 22. Juni auch ein großes Helferfest, zu dem alle Mitwirkenden herzlich eingeladen sind.

Highlight: Die „Nummer 1 vom Wienerwald“ kommt

Schon am Vorabend des Bezirksmusikfestes kommt es zu einem weiteren absoluten Highlight. Austropop-Legende, Wolfgang Ambros, kommt mit seiner aktuellen Tournee „Best of 50 Jahre“ am 30. Mai nach Freistadt in die Messehalle.

Mit seiner Band, der legendären ‚No 1‘ im Rücken steht Ambros endlich wieder in voller Formation vor seinen Fans. Im Gepäck natürlich sämtliche Hits, von „Zwickt’s mi“ über „Die Blume aus dem Gemeindebau“ bis zu „Skifoan“, ist alles dabei.