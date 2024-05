Frequency Festival mit Ed Sheeran um einen Tag erweitert

Ed Sheeran kommt noch heuer nach Österreich: Wie der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstag bekannt gab, erweitert sich mit dem Gastspiel des Popstars am 14. August am Open-Air-Gelände des VAZ in St. Pölten das Frequency Festival um einen Tag. Vor dem Headliner treten Calum Scott, Tream, David Kushner, Cyril und Dasha auf.

Das Frequency geht damit vom 14. bis 17. August über die Bühne(n). Ein Upgrade von bereits gekauften Festivalpässe ist möglich, hieß es in einer Aussendung. Ebenso sind Einzeltickets ab morgen, Freitag, 10.00 Uhr über oeticket.com erhältlich.

