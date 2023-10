„Friends“-Stars trauern um Matthew Perry – „unfassbarer Verlust“

Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine „Friends“-Kollegen ihre Trauer bekundet. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) am Montag (Ortszeit) von einem „unfassbaren Verlust“. Der 54-jährige Perry war am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden, wie US-Medien berichteten.

Die 90er-Jahre-Hit-Serie „Friends“, in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.

„Wir alle sind nach dem Verlust von Matthew völlig am Boden zerstört. Wir waren mehr als nur Cast-Partner. Wir sind eine Familie“, schrieben die Darsteller in der von „People.com“ veröffentlichten Erklärung. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber sie bräuchten zunächst Zeit, um zu trauern und um den „unfassbaren Verlust“ zu verarbeiten, hieß es darin. Ihre Gedanken seien bei Perrys Familie, seinen Freunden und „allen in der Welt, die ihn geliebt haben“.

Unterdessen haben auch zahlreiche Fans dem US-kanadischen Schauspieler vor dem „Friends“-Haus in New York gedacht. An einer Straßenlaterne vor dem Gebäude legten sie Blumen und Zettel mit Botschaften nieder. Das mehrstöckige Haus an einer Straßenecke im West Village in Manhattan wurde in der Erfolgsserie mithilfe von Außenaufnahmen als Wohnhaus mehrerer Hauptprotagonisten ausgegeben, gedreht wurde allerdings im Studio in Los Angeles. Trotzdem wurde das „Friends“-Haus in New York zur Touristenattraktion.

„Du wirst so geliebt und wirst von Generationen vermisst werden. Danke, dass du unser Freund warst“, stand am Montag auf einem der Zettel. „Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast“, hieß es auf einem anderen. „Ich bin froh, dass Chandler das Happy End bekommen hat, dass du auch verdient hättest.“ Chandler Bing heiratet gegen Ende der Serie seine große Liebe Monica Geller, adoptiert mit ihr Zwillinge und zieht in einen Vorort von New York.

Auch viele andere Botschaften spielten auf die Serie „Friends“ an, mit der Perry seine größten beruflichen Erfolge gefeiert hatte. „The one where we all lost a friend“ (auf Deutsch etwa: Die, wo wir alle einen Freund verloren haben), stand auf gleich mehreren Zetteln – in Anspielung auf die Titel der einzelnen Episoden der Serie, die im Original fast alle mit „The one“ anfangen. „Ohne dich wird es niemals mehr dasselbe sein.“ Hunderte Menschen strömten am Wochenende und am Montag zum „Friends“-Haus, hielten inne und machten Fotos.