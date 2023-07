Frische Impulse für Kulturland OÖ

„Der Landeskulturbeirat bildet das kulturelle und künstlerische Leben in allen Bereichen unseres Landes ab. Er ist somit auch ein wichtiges Sensorium dafür, was die Kunst- und Kulturschaffenden in Oberösterreich bewegt“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässliche der konstituierenden Sitzung des 9. Landeskulturbeirats (2023-2027), die am Mittwoch unter seinem Vorsitz stattfand. Zur neuen Vorsitzenden wurde dabei Christine Haiden gewählt, zu ihrer Stellvertreterin Simone Lindinger.

Rund 80 Personen haben sich beworben und von den insgesamt 54 ausgewählten Mitgliedern und Ersatzmitgliedern sind 27 Frauen und 27 Männer, die sechs Fachbeiräte werden von je drei Frauen und drei Männern geführt. 32 Personen wurden neu berufen, 22 stellen sich für eine weitere Periode zur Verfügung.

Dem neuen Landeskulturbeirat solle laut Stelzer vor allem bei der Evaluierung des neuen Kulturleitbildes eine wichtige Rolle zukommen.

Mit der Konstituierung des neunten endet auch die Arbeitsperiode des achten Landeskulturbeirates, dessen Arbeit Stelzer würdigte: „Ich danke allen Mitgliedern, allen voran dem bisherigen Vorsitzenden Josef Stockinger und seiner Stellvertreterin Romana Staufer-Hutter, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen vier, sehr herausfordernden Jahren, für die vielen Ideen und für die Bereitschaft, sich stets aktiv einzubringen.“

Trotz der Corona-Pandemie habe der Landeskulturbeirat „eine beachtliche Anzahl an Vorschlagsanträgen einbringen“ können, so Stockinger, „und wichtige Beiträge zur Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für künstlerisches Schaffen und den Kulturbetrieb in Oberösterreich leisten.“