Fünf Nominierungen für Landestheater

13 Sparten, 48 Nominierte: Am 7. September wird der Musiktheaterpreis im Wiener Rathaus zum elften Mal verliehen, ganz vorne mit dabei ist die Wiener Volksoper mit insgesamt neun Nominierungen.

Das Landestheater Linz darf sich über fünf Nominierungen freuen: Michael Wagner ist in der Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“ für seine Performance in „Parsifal“ nominiert. In der Kategorie „Beste Operette“tritt das Landestheater mit „Der Graf von Luxemburg“ u.a. gegen das Lehárfestival Bad Ischl („Frau Luna“) an.

Auch in der Sparte Musical ist Oberösterreich vertreten: Dieses Jahr steht „Fanny und Alexander“ des Landestheaters Linz auf der Nominiertenliste.

Bruckner Orchester-Chefdirigent Markus Poschner ist gleich zweimal für die „Beste musikalische Leitung“ im Rahmen der Linzer Landestheater-Produktionen „Aida“ und „Parsifal“ nominiert.