Für immer Bond: Schauspieler Pierce Brosnan ist 70

In seine berühmteste Rolle als James Bond schlüpfte er 1994 zum ersten Mal. Aktuell ist Pierce Brosnan als Moderator der True-Crime-Serie „History’s Greatest Heists“ zu sehen. Heute feiert der irische Schauspieler seinen 70. Geburtstag.

1953 in der Kleinstadt Drogheda geboren wurde, erlebte Brosnan eine schwierige Kindheit. Als er noch ein Baby war, verließ sein Vater die Familie. Seine Mutter ging nach London und ließ den kleinen Pierce in der Obhut seiner Großeltern. Erst als Teenager zog er nach London. Mit 16 verließ er die Schule, um Maler zu werden.

Lesen Sie auch

„Ein Künstler zu sein hatte etwas Romantisches“, sagte er dem „Gentleman’s Journal“, „dann fand ich die Schauspielerei.“ Er ließ sich am Londoner Drama Centre ausbilden. Nach einigen Jahren am Theater stand er 1980 für einen TV-Film und für seine erste Kinorolle in „Rififi am Karfreitag“ vor der Kamera. Im selben Jahr heiratete er die australische Schauspielerin Cassandra Harris.

Die US-Krimi-Serie „Remington Steele“, in der er einen charmanter Detektiv mimte, machte ihn ab 1982 international bekannt. Danach wirkte Brosnan in TV-Serien und in wenig beachteten Actionfilmen wie „Death Train“, im hervorragenden Thriller „Das vierte Protokoll“ mit, in dem er als russischer KGB-Agent von Michael Caine gejagt wurde.

Privat musste er 1991 einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als seine Frau den Kampf gegen den Krebs verlor. Aus der Ehe mit Harris, die nur 43 wurde, ging Sohn Sean hervor. Außerdem adoptierte Brosnan Harris´ Kinder Charlotte und Chris aus ihrer vorherigen Ehe. Tragisch: Auch Charlotte starb 2013 mit 41 wie ihre Mutter an Eierstockkrebs.

In Brosnans Leben war das Jahr 1994 in zweifacher Hinsicht ein Hoch. Er lernte die US-Journalistin Keely Shaye Smith kennen, die er 2001 heiratete und mit der er die Söhne Dylan und Paris hat. Ebenfalls 1994 wurde er als fünfter Darsteller James Bond. „Golden Eye“ feierte 1995 Weltpremiere und machte Brosnan zum Weltstar. Es folgten „Der Morgen stirbt nie“ (1997) und „Die Welt ist nicht genug“ (1999). „Stirb an einem anderen Tag“ (2002) wurde Brosnans letzter Bond-Film.

Sein größter Erfolg war ein Musical-Film

Nach Bond feierte Erfolge mit Filmen wie „Dante´s Peak“ und „Die Thomas-Crown-Affäre“. Sein erfolgreichster Kinostreifen war allerdings ein Musical: Im Abba-Musicalfilm „Mamma Mia!“ (2008) singt er selbst.

Zuletzt sah man Brosnan im gefloppten Comic-Spektakel „Black Adam“. Im Herbst seiner Karriere konzentriert sich der mehrfache Großvater, der in Malibu und auf Hawaii lebt, mehr auf sein Privatleben und auf die Malerei.