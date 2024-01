Fußball-Sternstunden, die in Erinnerung bleiben

Eine Serie zum 155. Geburtstag des VOLKSBLATTS – Redakteure geben Einblicke in ihre Arbeit

„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, wusste schon der im Jahr 1815 verstorbene deutsche Dichter Matthias Claudius. Auch meine Zeit beim Oberösterreichischen VOLKSBLATT vergleiche ich bei dieser Gelegenheit gerne mit einer Reise. Einer, bei der König Fußball dominierte und ich das Glück hatte, viele Sternstunden erleben zu dürfen.

Ich hatte die Ehre, eines der erfolgreichsten Jahre des Fußball-Nationalteams mit insgesamt nur einer Niederlage, dem 2:3 in Wien gegen Belgien, hautnah und intensiv begleiten zu dürfen. Es gab nicht eine einzige Trainingseinheit, die – wenn der Tross rund um Teamchef Ralf Rangnick in Windischgarsten Quartier bezogen hat – verpasst wurde.

Lesen Sie auch

Insgesamt hatte ich so die Gelegenheit, mit rund 25 aktuellen Nationalspielern, dem Teamchef und seinen Assistenten sowie den Funktionären und dem damaligen Interimspräsidenten Johann Gartner zu quatschen. Besonderes Highlight waren aber natürlich die Länderspiele selbst. Der Trubel, die Hektik im Pressezentrum und der Small-Talk mit den Journalisten-Kollegen aus halb Europa bleiben mir dabei sicher für immer in Erinnerung.

Zum Abschluss des Jahres „schenkte“ mir die Nationalmannschaft einen 2:0-Sieg gegen Deutschland. Ein Erfolg, über den sich die millionenschweren Teamspieler freuten wie kleine Kinder. Und bei dem man bei den deutschen Kollegen die Nervosität deutlich zu spüren bekam. Der bereits heute legendäre Titel der „Bild“-Zeitung „Nein Nein Nagelsmann! Peinlich-Pleite gegen Rangnicks Ösis“, der unweit von mir erstellt und ins Layout geschrieben wurde, trieb mir ehrlicherweise einen kleines Grinsen der Schadenfreude ins Gesicht.

An den Securitys vorbei

Die spannendste und zugleich authentischste Begegnung erlebte ich aber am 21. Februar dieses Jahres. Mit meinem Kollegen Christoph Gaigg machte ich mich auf den Weg zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und Napoli.

Wochenlang versuchten wir über alle offiziellen und eher nicht offiziellen Wege an einen kurzen Interview-Termin mit dem damaligen Frankfurt-Coach Oliver Glasner zu kommen – vergeblich. Als uns dann die Deutsche Bahn bei der Anreise am Vortag durch eine saftige Verspätung von rund zwei Stunden auch die Pressekonferenz vor der Begegnung zunichte machte, hatten wir die Hoffnung aufgegeben.

Die Eintracht verlor mit 0:2, ein Aufstieg ins Viertelfinale rückte in weite Ferne. Die Stimmung geknickt. Nach der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie bot sich aber dann doch noch eine Gelegenheit, mit dem Riedauer ins Gespräch zu kommen. Zum Ende der Medienrunde nutzte ich die Gunst der Stunde, den Erfolgstrainer beim Abgang abzupassen und konnte mich an den Securitys vorbeischummeln.

Und da zeigte sich neben der fachlichen auch die menschliche Kompetenz Glasners. Er erzählte ganz entspannt, wie sehr er es genießt in Mundart plaudern zu können, sprach mit mir über seine Karriere. Darüber, dass er sich bei all den Erfolgen selbst manchmal zwicken müssse und bedankte sich für unser Interesse. Die genervten Blicke des Pressesprechers, an dem ich mich ebenfalls unbemerkt vorbeischleichen konnte, lächelte er freundlich weg. Seit diesem Tag bin ich nicht nur Fan des Trainers, sondern auch des Menschen Oliver Glasner.

Von Christian Baumberger